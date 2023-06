Festival Taurus acontece no Mogi Shopping, de sexta até domingo

O Mogi Shopping recebe, entre 30 de junho e 2 de julho, de sexta-feira até domingo, o Taurus Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ, considerado um dos mais conceituados o segmento no estado de São Paulo. O público terá diversas opções gastronômicas à base de carnes, cervejas e chopes artesanais, área kids e shows ao vivo. O festival acontecerá no estacionamento do shopping, com entrada franca.

Atrações para agradar aos apaixonados por churrasco não irão faltar. O festival trará pratos assinados por 14 assadores e churrasqueiros, que levarão ao Mogi Shopping suas maiores especialidades, como carnes feitas na brasa, na parrilla, no bafo, no fogo de chão ou na defumação.

Entre os destaques estão a costela fogo de chão de Patrícia Sally; costela defumada, brisket e panceta caramelizada do Bulls BBQ; costelinha barbecue e burger do Lion BBQ; torresmo de rolo e pururuquinha de “O Bom e Velho Churrasco”; e leitão espalmado do Chef Dindo.

Para quem prefere sanduíches, as dicas são o burger parrila, presente no cardápio do Paraty Burger e do Brasa BBQ Burger, e o burger defumado do Fumaça de Chef.

O evento também contará com cervejas e chopes artesanais, além de foodtrucks de sobremesas, como churros e bubble waffles, entre outros, e programação de shows ao vivo com bandas de rock, blues, entre outros estilos, com tributos a artistas consagrados.

E como a proposta é proporcionar entretenimento de qualidade para a família toda, o evento terá uma área para a diversão das crianças, com brinquedos como infláveis, pula-pula, pescaria e tiro ao alvo.

O festival também é pet friendly, ou seja, a presença de animais de estimação é bem-vinda, assim como o Mogi Shopping.

Na sexta-feira, dia 30, o horário é das 17h às 22h; já no sábado e domingo, dias 1 e 2, começa mais cedo, às 11h, e encerra às 22h.

SERVIÇO:

“Taurus Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ” – Mogi Shopping

Quando: dias 30 de junho (sexta-feira), 01 e 02 de julho (sábado e domingo)

Horários: 17h às 22h na sexta; 11h às 22h no sábado e no domingo.

Local: Estacionamento do Mogi Shopping