Festival Tanabata Matsuri resgata o folclore japonês

Festival acontece nos dias 17 e 18 de agosto, no Bunkyo

A história de amor entre uma tecelã e um camponês é a inspiração para o Tanabata Matsuri (Festival das Estrelas), que o Bunkyo de Mogi das Cruzes promoverá nos dias 17 e 18 de agosto (sábado e domingo) no seu centro esportivo, localizado na avenida Japão, 5919, bairro da Porteira Preta, em Mogi das Cruzes.

O evento, que foi planejado para oferecer experiências da cultura japonesa aos visitantes com oficinas culturais, shows de dança, taiko (tambores japoneses) e uma grande variedade da gastronomia oriental, também quis popularizar esse tradicional folclore japonês.

O diretor cultural do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Haroldo Onoda, explica que o Tanabata Matsuri comemora o encontro anual das estrelas Vega e Altair no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar.

Segundo a lenda, Orihime era uma tecelã celestial representada pela estrela Vega que se apaixonou por Hikoboshi, um pastor representado pela estrela Altair. Eles se casaram, mas sua felicidade interferiu em suas obrigações divinas o que lhes rendeu uma punição: foram separados pela Via Láctea e só se encontram uma vez por ano, no sétimo dia do sétimo mês. No Japão, durante o Tanabata Matsuri, as pessoas celebram essa lenda decorando árvores de bambu com papéis coloridos, os tanzaku, que contêm mensagens escritas pelos visitantes fazendo seus pedidos, depositando em cada pedido seu sonho, sua esperança. “Esse ritual também poderá ser feito no nosso evento. Teremos um lindo Tanabata, onde as pessoas poderão fazer os seus pedidos e pendurá-los para que sejam atendidos pelas estrelas celestiais”, ressalta Haroldo.

As cores dos tanzaku têm, cada uma delas, uma simbologia e que representa também um desejo. O branco simboliza a paz; o amarelo, o dinheiro; o verde, a esperança; vermelho e rosa, paixão/amor; e o azul, a proteção.

O diretor cultural do Bunkyo explica que, no final da celebração, os bilhetes são queimados para que subam ao céu e sejam recebidos pelas estrelas Vega e Altair a fim de concretizarem os pedidos.

Atrações culturais

Em uma Vila Cultural, serão oferecidas diversas oficinas de artes japonesas, como caligrafia japonesa (shodo), calculadora japonesa (soroban), mangá, kirigami e origami, ikebana, entre outras. No palco do evento, shows de danças típicas, grupos de taiko (tambores japoneses), bandas e cantores resgatam a riqueza da cultura japonesa de diferentes províncias do Japão. As atrações culturais de palco acontecem durante todo o evento, sem intervalos e custo aos visitantes.

O tooro nagashi também será realizado na festividade no sábado e domingo, a partir das 17h30, no lago do Centro Esportivo do Bunkyo, após uma cerimônia budista para homenagear e agradecer os antepassados. A participação é livre, indicada para a toda a família que pode levar o seu próprio tooro (lanterna) ou comprar no local por R$ 20.

Também como atração, o concurso de cosplay acontecerá no sábado (17), com início às 13h30 e término às 15h.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local do evento, a partir das 10 horas. Serão escolhidos cinco vencedores, com premiação paga em dinheiro por meio de PIX, na semana seguinte ao concurso.

Para quem aprecia a culinária japonesa, poderá se deliciar com 30 boxes diferentes, além de food trucks.

O evento contará com vários estandes de serviços, produtos, vestuário, automotivos, maquinários e utensílios agrícolas e um centro comercial com venda de importados e artigos em geral.

A Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas apoio o evento por meio do Programa de Ação Cultural (ProAc).

O ingresso para entrar o Tanabata é R$ 20. Meia-entrada R$ 10. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/tanabata-matsuri-2024/2522285 ou na bilheteria. O local conta com estacionamento por R$ 30.

Evento prestigia as experiências culturais japonesas