Festival sobre cultura nordestina em São Paulo tem participação de Mogi das Cruzes

O festival Eles e Elas – SerTão DiVerso acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro sexta e sábado, no Centro Cultural Vila Itororó, em São Paulo, das 13h às 20h, com entrada gratuita e recursos de acessibilidade (intérprete de Libras, audiodescrição e abafadores de ruído).

O evento, que tem a cordelista Elielma Carvalho como produtora e uma das idealizadoras, e participação do cantor, compositor e cordelista Cacá Lopes, ambos pernambucanos residentes em Mogi das Cruzes, promete um grande encontro para celebrar a cultura nordestina.

Natural de Araripina-PE e radicada em Mogi, Elielma Carvalho é produtora cultural e cordelista, com mais de uma década de atuação dedicada à valorização da cultura popular. Já Cacá Lopes, cantor, compositor e cordelista pernambucano soma 40 anos de trajetória dedicados ao forró e à cultura popular.

Com dez atrações musicais tendo a estética do forró como eixo (forró, repente, embolada e outros), dois DJs e oficinas simultâneas de forró dança, instrumentos musicais, xilogravura e argila, além de uma exposição de cordel — linguagens e artes típicas do Nordeste brasileiro —, o evento vai reunir mais de 70 artistas nos dois dias da programação, que pode ser conferida pelo Instagram (@festivaleleseelas).

Além da dupla Caju & Castanha e do duo de repentistas Matheus Ferreira e Fabiane Ribeiro, cada artista se apresenta com participação de um convidado especial. Os shows, com início às 14h, contam com as seguintes atrações: Téo dos Oito Baixos com Fátima Santos, Forró da Macaxeira / Cacá Molgora com Nanda Guedes, Luarada Brasileira com Alex Corrente, Paulla Zeferino com Diana do Sertão, Cacá Lopes com Juliana Lima, Cantora Clara com Ana Cacimba, Rodrigo Campi com Caetana e Neide Nazaré com Bernadete França. A abertura, às 13h, e o encerramento do Festival terão a DJ Pankará, no dia 27, e o DJ Hudson, no dia 28.

As oficinas de dança ocorrem na abertura, às 13h, ao som dos DJs: Forró Urbano com Evandro Paz e Íris De Franco (27/2) e Forró Dança com o coletivo Mulheres que Conduzem (28/2). As demais oficinas também são abertas ao público, independentemente de idade (exceto xilogravura — a partir de dez anos). Dia 27/2: Zabumba com Guegué Medeiros (13h), Triângulo com Fran Nóbrega (14h) e Pífano com Tanaka do Pife (15h). Dia 28: Xilogravura com Lucélia Borges (13h) e Arte em Argila com Pedro Ferreira Artesão (15h). A Exposição de Cordel, coordenada pelo Instituto Cordel Sem Fronteiras, reunirá clássicos e obras contemporâneas para apreciação e comercialização.

Como ato simbólico, o SerTão DiVerso oferecerá um troféu-lembrança aos grupos e artistas participantes, com criação de Juarez Martins. A identidade visual do festival é assinada por Jô Oliveira. Quanto à acessibilidade, o evento conta com coordenação e acompanhamento dos profissionais PCDs Renato Paulo (pessoa surda) e Stella Lisboa (pessoa com baixa visão), garantindo práticas inclusivas ao longo da programação.

Realizado pela Associação Construindo Consciência e idealizado pelo sanfoneiro e produtor Cicinho Silva e pela produtora cultural Elielma Carvalho, o projeto foi contemplado pela 8ª Edição do Edital de Apoio à Música para a Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. A proposta do festival é aproximar o público paulistano da riqueza e da diversidade do Nordeste, fomentando trocas culturais por meio da arte, com diversidade e inclusão como pilares.

