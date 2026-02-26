Festival Diversa realiza edição especial na Semana da Mulher em Mogi das Cruzes



Evento reúne apresentações, exposições e debates para celebrar a diversidade, o protagonismo feminino e a representatividade cultural entre 6 e 8 de março

Em comemoração ao Mês da Mulher, o Festival Diversa realizará uma edição especial nos dias 6, 7 e 8 de março. O evento é conhecido em Mogi das Cruzes e na região do Alto Tietê por dar voz às artistas independentes, além de dar visibilidade à produção cultural das mulheres em suas mais diferentes linguagens. Tem ainda, como o próprio nome do festival diz, o objetivo de celebrar a diversidade, a pluralidade racial e a representatividade LGBTQIAPN+, levando apresentações teatrais, musicais, circenses, exposições, rodas de conversa e literatura para o grande público. Os eventos estão previstos para acontecer no Sesc e no Galpão Arthur Netto.

“A ideia de realizar o festival em março já era um sonho que a gente tinha desde o início do Diversa, mas nunca conseguimos fazê-lo acontecer nesse mês; ele sempre ocorreu no meio do ano, entre junho e julho, o que já virou característica. Agora a gente vem para unir forças com essa data tão simbólica, muito representativa — não tem outra palavra para colocar diante de tanta luta, tanta resistência das mulheres em continuar abrindo caminhos. O Diversa em março vem para somar e colocar essa data no calendário da cidade em um lugar de destaque. A gente acredita que precisa haver atividades acontecendo em todas as áreas, não só na cultural. A data dialoga de fato com tudo o que o festival prega, defende e divulga”, afirma Valéria Custódio, uma das idealizadoras do Diversa, que lembrou ainda da dependência de apoio e patrocínio para a realização do evento.

O Festival Diversa – edição especial do Dia das Mulheres – é realizado pela Dois Produtora e Arcada Produções, e conta com o apoio do Sesc Mogi das Cruzes, do Galpão Arthur Netto, Grow, da Cabia Comunicação, da Agência Clip e de Lethicia Galo.

Dentre as atrações confirmadas estão a exposição “Psiquê”, da multiartista Marian Koshiba; a roda de conversa “A importância das articulações e atividades do protagonismo feminino”, também com Marian Koshiba e a fotógrafa Lethícia Galo; a atração circense “Pano Pra Manga”, com Geisa Helena; e shows musicais com NIWA, Juliana Rodrigues, e Valéria Custódio.

“Já era uma vontade antiga realizar o Festival Diversa na semana do Dia Internacional da Mulher, data tão importante quando falamos da luta por direitos, reconhecimento, equidade e valorização das mulheres na sociedade. O festival nasceu com o propósito de dar visibilidade e protagonismo para artistas mulheres independentes, de diferentes linguagens e trajetórias, o que dialoga muito com a data. Poder realizar o evento neste período é extremamente simbólico e potente. Faz com que esta edição especial seja um ato de celebração e de fortalecimento das mulheres”, celebra Isabella Prado, produtora executiva do Festival Diversa.

Sobre o Diversa

A primeira edição do Festival ocorreu em 2021, produzida de forma independente, seguida por outras duas edições, fomentadas pelo PROFAC de Mogi das Cruzes e pelo PROAC do Estado de São Paulo, todas em formato de exibição exclusivamente online. No ano de 2024 com a aprovação na LPG – Lei Paulo Gustavo de Mogi das Cruzes, o Festival deu mais um importante passo, em sua primeira edição ao vivo com público no Galpão Arthur Netto de Cultura e Cidadania, nos dias 8 e 9 de junho. Destaque em publicação do Ministério da Cultura abordando a importância da lei federal nº 195/22, a Lei Paulo Gustavo, ao realizar projetos voltados ao fortalecimento cultural da região Sudeste, foi sucesso de público, alcançando lotação máxima nos dois dias do evento. Ano passado, com o apoio do PROAC, o festival aconteceu nos dias 7 e 8 de junho na Estação Literária e no Parque de Lazer Professora Deoclésia de Almeida Mello, em Guararema com um público de mais de 6 mil pessoas, e mais de 250 empregos gerados direta e indiretamente.

O Diversa surgiu do encontro das artistas Marian Koshiba e Valéria Custódio no universo online, em eventos culturais ocorridos durante a pandemia. Cientes da necessidade de abertura de espaços, fomento e valorização da arte produzida pelas mulheres brasileiras, assim como de eventos culturais cujas lideranças e funções de backstage sejam realizadas por mulheres, criaram o Festival Diversa. Como o próprio nome do Festival aponta, há ainda um desejo de representar a mulher em sua diversidade, então a pluralidade racial e a representatividade LGBTIQAPN+ são levadas em conta na escolha de equipe e da line up do evento.

Instagram: @diversafestivaloficial

Fotos

NIWA: Sofia Colucci

Pano para Manga:Adriano Escanhuela