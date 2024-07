Festival Cultural de Inverno acontecerá no Casarão da Memória

A programação está vasta e atinge vários gostos

O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira promoverá no dia 13 de julho, das 11 às 21 horas, o Festival Cultural de Inverno. O evento contará com visitas guiadas, feira de artesanato, feira gastronômica, música ao vivo com a banda Tiete Bossa Jazz e apresentação teatral do grupo O Gato Gago.

A programação do evento está repleta de narrativas sobre Suzano, que cobrem desde seus primórdios até seu estabelecimento como um importante município na Região Metropolitana de São Paulo. Esta será uma oportunidade especial para famílias que queiram aprender sobre a história local.

Iniciando as festividades, o grupo O Gato Gago apresentará a peça teatral Memórias da Casa, que aborda a história do município; em seguida, ao meio-dia, a Feira Gastronômica estará disponível com o Café Ferrovia, que servirá panquecas de carne, frango ou queijo acompanhadas de salada, escondidinho de carne seca, minitortas de frango e de palmito, sanduíche de carne louca e cachorro quente; já às 15 horas, ocorre a oficina de pintura em tecido e bordado, que será ministrada pelas professoras Vera Cecilia, Fatima Faria e Neuza Ferreira.

A partir das 18 horas, ocorre o acender da lareira no jardim do Casarão, além do jantar do Café Ferrovia com diversos caldos caseiros. Às 19h30, a música ao vivo fica por conta da banda Tiete Bossa Jazz. Além dessas atrações, os participantes poderão conferir a Feira de Artesanatos da Associação Casarão, que contará com enfeites de crochê, tecido e diversos presentes feitos à mão e alusivos à nova estação do ano e visitas guiadas no interior do museu.

Para a diretora de Patrimônio Histórico de Suzano, Rita Paiva, o Festival Cultural de Inverno é uma excelente oportunidade para as pessoas conhecerem mais sobre a rica história de Suzano. “O Casarão da Memória é um patrimônio que guarda muitos relatos importantes sobre a nossa cidade, e eventos como este são fundamentais para manter viva a memória e a identidade cultural de Suzano”, afirmou Rita.

O Casarão fica na Rua Campos Salles, 547, Centro, Suzano.

Crédito: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

