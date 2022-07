Festival Cultura Sertaneja acontece neste final de semana

O 2º Festival Cultura Sertaneja será realizado nos dias 9 e 10 de julho, na Sociedade Ambiental Amigos de Taiaçupeba (SAT), com entrada gratuita. O evento contará com atrações musicais, além de passeios guiados pelo projeto Roteiro do Patrimônio e doação de mudas nativas. Os interessados poderão participar de um aulão de dança sertaneja e serão comercializados artesanatos e alimentos na festividade. O evento faz parte do 13º Festival de Inverno da Serra do Itapety.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes está organizando o festival com o objetivo de divulgar, celebrar e valorizar os elementos da cultura sertaneja presentes na cidade. Por esse motivo é organizado em locais descentralizados e rurais.

A programação prevista no 13º Festival de Inverno da Serra do Itapety vai receber oito atrações musicais nos dois dias de festividade, além de 30 comerciantes de artesanatos diversos e mais 13 barracas para venda de alimentos. A dica para os participantes é o passeio guiado pelo distrito, que contará com um ônibus com 29 vagas, que os conduzirá a pontos turísticos da região.

Os interessados em fazer o Roteiro do Patrimônio pelo distrito irão desfrutar de uma visita guiada por um monitor local e acompanhados pelo Departamento de Patrimônio e Arquivo Histórico de Mogi das Cruzes, com duração aproximada de 1h30. Os participantes irão conhecer as igrejas de São Sebastião e Santa Cruz.

As capelas foram decoradas com pinturas e entalhes de madeira feitos nos altares dos templos, com autoria de José Benedito da Cruz (JBC). JBC é um grande artista sacro-popular, conhecido por suas obras em capelas rurais da região e do Vale do Paraíba. É em Taiaçupeba que seu maior acervo resiste em boa parte intocado, há mais de 100 anos. Para participar as inscrições devem ser feitas por aqui .

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Cultura ou presencialmente na sede da Pasta, que fica na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Sociedade Ambiental Amigos de Taiaçupeba está localizada na rua Seis de Junho, 377, em Taiaçupeba.

Confira a programação completa do 2º Festival Cultura Sertaneja (sujeita a alterações):

09/07 (Sábado)

11h00 Abertura das barracas

11h00 Roteiro do Patrimônio

13h00 Grupo Regional de Viola Caipira

14h00 Roteiro do Patrimônio

14h00 Aulão de dança sertaneja

15h00 Show O Início, com Pedro & Luiz

17h00 Show acústico Eduardo Henrique

19h00 Show Melô de Taiá, com Vital de Souza & Banda Ruínas

10/07 (Domingo)

11h00 Abertura das barracas

11h00 Roteiro do Patrimônio

13h00 Família Novais e Bia Mello

14h00 Roteiro do Patrimônio

15h00 Amaranto e Família Araújo

17h00 Shirley Luzia & Prata Fina

19h00 As Melhores do Sertão, com Luiz Claudio e Sergio Melo