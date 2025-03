Festival Akimatsuri acontece nas primeiras semanas de abril com a expectativa de ser o maior dos últimos anos

A expectativa é que esta edição seja a maior dos últimos anos

Nos dois primeiros finais de semana de abril, dias 5, 6, 12 e 13, acontecerá o 38º Festival de Outono Akimatsuri, em Mogi das Cruzes, com a promessa de ser a maior e melhor edição dos últimos anos.

Para isso, o Bunkyo de Mogi das Cruzes trará um pedacinho do Japão para a cidade de Mogi das Cruzes para oferecer uma experiência cultural e gastronômica única para os visitantes.

O festival acontece no centro esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes, na Avenida Japão, 5919, no bairro da Porteira, em Mogi das Cruzes, das 10 às 22 horas aos sábados, e aos domingos das 10 às 21 horas.

Com expectativa de público de 135 mil pessoas, o Akimatsuri é uma opção de passeio para toda família. São mais de 60 atrações de palco com os melhores artistas nikkeis, com uma programação ininterrupta, com novas atrações a cada 30 minutos, aproximadamente.

A área do palco tem cadeiras para que o público assista confortavelmente aos shows. Uma Vila Cultural estará à disposição os visitantes vivenciarem algumas artes milenares japonesas, como a Cerimônia do Chá, oficinas de shodô (escrita japonesa), origami, mangá, soroban (calculadora japonesa) e fazer pedidos no Tanabata. O festival também tem concurso de cosplay, com uma programação especial que conta com grandes nomes da cultura geek.

Outra atração muito esperada é a cerimônia de tooro nagashi – o ritual de soltar lanternas de isopor com velas na lagoa para homenagear as almas dos antepassados. Devido a alta procura, neste ano a cerimônia acontecerá nos dois sábados do festival, dias 5 e 12, sempre a partir das 17h45. Quem quiser participar pode trazer a sua lanterna de casa ou adquirir no local por R$ 20, (até acabar a quantidade disponível à venda.) A programação completa dos shows está no site (www.akimatsuri.com.br).

A praça de alimentação do Festival de Outono Akimatsuri é sempre uma atração à parte devido à quantidade de pratos oferecidos no evento. Vão desde os mais comuns, como yakissoba, udon e lâmen, até os mais diferentes como o okonomiyaki (pizza japonesa) e o takoyak (bolinho feito de polvo), hot dog coreano, entre outros.

No total, são mais de 35 boxes na praça de alimentação que oferece também para o público: tempurá, gyoza, harumaki, oniguiri, yakitori, e outras iguarias, como doces, pastel, churrasco e espetinhos de carne e frango, além de doces diversos.

Todos os anos, o Bunkyo de Mogi das Cruzes, realizador do evento, oferece uma experiência gastronômica nova ao visitante. Para esta edição, será servida uma linguiça de blend de wagyu, que é uma carne japonesa, considerada a mais cara do mundo. A receita que promete deixar a carne ainda mais tenra e macia agradou os coordenadores do festival, que participaram da degustação.

“Agora convidamos os visitantes a experimentarem também. Temos certeza de que iremos agradar até mesmo os paladares mais exigentes. A linguiça ficou com um sabor único”, destaca o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Frank Tuda.

Os ingressos para o 38º Festival do Akimatsuri estão disponível online no site (www.akimatsuri.com.br) ou diretamente na bilheteria da festa por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), neste caso para estudantes com carteirinha, professores, pessoas a partir de 60 anos, portadores de deficiência e inscritos no CAD único de assistência social. Crianças até sete anos não pagam a entrada. Estacionamento está no valor de R$ 45.

A contagem regressiva para o 38º Festival de Outono Akimatsuri já começou