Festa do Socorro tem início no sábado (31)

A Festa vai até o dia 12 de setembro

A partir do dia 31 de agosto, a Igreja do Socorro está preparando a sua tradicional festa, celebrando a sua padroeira e gerando renda para a restauração do local: a Festa do Socorro.

Com uma programação religiosa vasta, a festividade tem início no sábado, às 15 horas, com uma carreata para a benção dos motoristas, seguida da missa e do levantamento do mastro, com a benção das barracas.

Já no domingo (01/09), as missãs ocorrerão às 7h, 9h e 11h. A missa de ação de graças pelos patrocinadores e benfeitores da festa acontecerá às 18 horas, e, às 19h30, será a última cerimônia do dia. No dia 2, a missa em sufrágio das almas está marcada para às 19h30.

As novenas também são um momento marcante e esperado pelos fiéis. De acordo com a organização, elas serão sempre às 19h30, entre os dias 3 e 6, 9 e 11 de setembro, alterando o horário para às 17 horas, no dia 7 de setembro. Domingo (8), terá as missas, a procissão, às 17h, e a novena, às 18h.

No último dia de festa (12 de setembro), os fieis poderão participar da missa e consagração à Nossa Senhora, da missa dos enfermos e da cerimônia em consagração e coroação da santa, respectivamente às 7h, 15h e 19h30.

A quermesse estará aberta todos os dias, com barracas típicas, doces, bebidas e muitas atrações. Já o show de prêmios tem data marcada para 7 e 8 de setembro, e a bolo da padroeira será vendiido durante a Festa do Socorro.

De 1º a 8, a partir das 12 horas, a igreja servirá a tradicional macarronada.

Para o pároco padre Michel dos Santos, a obra que está sendo realizada na igreja é grandiosa, “já que se trata de cerca de 700 metros quadrados de cobertura na nave principal”. Ainda, segundo ele, o prédio não passava por uma obra assim há pelo menos 50 anos.

“É necessário cuidar das coisas de Deus, e isso inclui seus templos, onde estão envolvidos o acolhimento, a espiritualidade, as orações individuais e coletivas, mas também a segurança”, revela.

Restauração e programação religiosa na Igreja do Socorro