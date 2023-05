Festa do jornal será no dia 10

O jornal A Semana comemora 25 anos no próximo dia 8 de maio e vai celebrar o aniversário com uma festa no dia 10 de maio, próxima quarta-feira.

Este ano, os patrocinadores da festa são Masterclin, Marsala Apart Hotel, Clube de Campo, Steak’s, Salão Bem me Quero, Jeruza Reis, Mogi Shopping, DDC Telefones, You Digital, Calimazzo, UMC, Grupo Prisma, Contamec, Shibata, Petrom e Aquatec. O mestre de cerimônias será Castro Alves e a assessora Renata Sponda é a organizadora da festa, que tem ainda os parceiros Festa Sapeca, SoberAna Semijoias, Casirelli e Fom.

A festa será no conhecido Chateau Mà Vie. A decoração ficará por conta de Danilo Alves da Naomi Decor. A Infinity Gastronomia será a responsável pelo cardápio. A M Bartenders volta com um cardápio de drinks. A Chopp Itapety também estará presente com seu chopp e o Shibata fornecerá as bebidas.

O Espaço Relax será um local para relaxar e a animação ficará com a São Paulo Orquestra e Coral e o DJ Felipe Morgado, que levará um túnel infinito. Os convites foram preparados pela Personnalizze. A cobertura da festa ficará a cargo de José Cipullo nas fotos e Jonathan Moraes na filmagem, que vão garantir as melhores recordações da festa.