Festa do Divino terá venda de doces e salgados neste fim de semana no sistema drive-thru

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, que termina neste domingo (5), fará a venda de doces e salgados, além do tradicional afogado, a partir desta sexta-feira (3), na Associação Pró-Festa do Divino, a chamada Casa da Festa. Até o domingo (último dia da festividade), os devotos vão poder se deliciar com algumas das delícias vendidas na Quermesse, que neste ano não ocorreu. O sistema de venda será apenas para compra e retira. Não poderá consumir no local. A venda será feita das 18h30 às 22 horas.

Desde o começo da semana, abelhinhas e zangões voltaram a uma rotina, ainda que tímida, produzindo os quitutes para atender às dezenas de pedidos dos devotos.

Serão comercializados: afogado, espetinhos (carne, frango e linguiça), tortinho, doces (de abóbora e sagu), refrigerante, água e cerveja (veja os preços abaixo). A compra deve ser feita na hora, com pagamento via cartões de crédito e débito, transferência via PIX e dinheiro. Para atender à demanda, a Pró-Divino fechou uma parceria com o Tiro de Guerra, que vai colocar o estacionamento à disposição para que o cliente estacione o carro e possa ir a pé fazer a compra na Casa da Festa.

O presidente da Pró-Divino, José Carlos Nunes Júnior, fala que este fim de semana é apenas um ‘aperitivo’ para a Festa do Divino 2023, que completará 410 anos de fé e devoção: “Se Deus quiser, o ano que vem promete. Coisas boas virão. Aguardem! Mas, por enquanto, nos prestigiem nesta ação”.

A verba arrecadada com a venda dos quitutes divinos será utilizada para custear a manutenção da Pró-Divino, que está há dois anos sem levantar fundos, devido à pandemia.

Acompanhe as notícias sobre a festa nas redes sociais Facebook (@festadodivinodemogidascruzes) e Instagram (@divinomogi).

SERVIÇO

Associação Pró-Festa do Divino (Casa da Festa)

Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232

Tiro de Guerra

Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.000