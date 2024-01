Festa do Divino prepara almoço com Pagode e Feijoada para arrecadar fundos

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes se aproxima, e os eventos para a arrecadação de fundos e a divulgação da festividade seguem a todo vapor. A programação é extensa (veja o quadro abaixo).

Dentre as atividades, está a realização do evento Pagode e Feijoada, que ocorrerá no Clube de Campo, das 13 às 17 horas. Os convites já estão à venda, no valor de R$ 90,00; crianças até os 6 anos pagam R$ 45,00 e a partir dos 7 anos pagam o valor inteiro. As bebidas e os doces serão cobrados à parte. Os interessados podem fazer a reserva dos convites pelo WhatsApp (11) 9 3437-0832 ou fazer a compra no Dom Divino Café (Rua Dr. Paulo Frontin, 389 – na lateral da Catedral de Sant´Ana).

Os Festeiros e Capitães de Mastro, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos estão animados para promover uma tarde especial, de descontração e confraternização, entre os convidados.

“O almoço terá música ao vivo, com a participação da banda Samba e Pagode – Band It, que promete um repertório bem contagiante. Já a comida será preparada pelo Buffet Perfil. Ou seja, teremos um domingo de pura alegria e sabor, com uma deliciosa feijoada. O almoço será servido à vontade”, destaca o Festeiro Eduardo. Ele ressalta, ainda, a importância da realização de eventos deste porte beneficente. “Tudo o que promovemos tem o objetivo de arrecadação de fundos para a realização de uma grandiosa Festa do Divino”, revela o Festeiro.

Neste ano, a Festa do Divino será promovida de 9 de maio a 19 de maio, com o tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da Misericórdia”.

Agenda dos próximos eventos

27/1 – às 8h: Retiro da Rezadeiras e Rezadores, na Associação Pró-Festa do Divino

28/1 – às 11h: Missa de Envio das Rezadeiras e Rezadores, na Catedral de Sant´Ana

3/2 – às 9h: Festa do Divino no Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP)

3/2 – às 11h: Abertura da exposição “Divino em Mogi”, no Metrô Tiradentes – São Paulo + MAS-SP

17/2 – às 15h: 7ª Coroa do Divino, na Associação Pró-Festa do Divino

25/2 – às 13h: Pagode e Feijoada – evento social do Divino, no Clube de Campo de Mogi das Cruzes

26/2 – às 20h: Missa Mensal da Associação Pró-Festa do Divino, na sede da instituição

9/3 – às 15h: 8ª Coroa do Divino, na Associação Pró-Festa do Divino

23/3 – às 5h: Romaria do Divino à Aparecida, no Santuário Nacional

25/3 – às 20h: Missa Mensal da Associação Pró-Festa do Divino, na sede da instituição

6/4 – às 9h: Reunião das Rezadeiras e Rezadores, na Associação Pró-Festa do Divino

13/4 – às 15h: 9ª Coroa do Divino, na Associação Pró-Festa do Divino