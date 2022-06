Festa do Divino doa alimentos a nove instituições beneficentes

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes fez a doação de aproximadamente 1,5 tonelada de alimento a nove instituições beneficentes da cidade. A entrega dos mantimentos foi feita na manhã desta quarta-feira (15), na Associação Pró-Festa do Divino, no Mogilar, a representantes de cada entidade.

Participaram da ação os festeiros Ricardo Lima da Costa e Denise Rezende da Silva e a capitã de mastro Milena da Costa Freire Rego, além da diretora da Pró-Divino Márcia Andere e do presidente da Associação, José Carlos Nunes Júnior.

Os alimentos foram angariados por meio da doação de alunos das escolas da Cidade e da troca de ingresso para assistir ao concerto “O Som dos Devotos”, que ocorreu dias antes da festividade começar, no dia 22 de maio. Neste ano, a festividade foi realizada de de 26 de maio a 5 de junho, sob o tema “Divino Espírito Santo, fazei de mim um instrumento de vossa paz”.

Foto: José Carlos Cipullo

Antes de fazer a entrega dos mantimentos, o festeiro Ricardo lembrou a cada um dos representantes das instituições a importância deste penúltimo ato deles à frente da Festa do Divino 2022. “Este momento é muito mais simbólico para poder reforçar a importância do nosso caminhar. E durantes estes 12 meses nós caminhamos tenho o trabalho de vocês como uma referência. Por mais que não tenhamos tido a oportunidade de estarmos todos juntos como estamos agora, nós visitamos a cada um de vocês de maneira isolada. E pudemos comprovar o quanto é importante o trabalho que vocês fazem, o nosso ainda é muito pequeno, porque ela se concentra numa pequena fatia e vocês estão lá todos os dias, vivendo um dos principais mandamentos de Cristo, que é o amor ao próximo”, enfatiza Ricardo.

Dentre as entidades, o Movimento Solidário da Paróquia São Maximiliano Kolbe – Panibi estava no momento da entrega dos alimentos, representada pela sua vice-coordenadora Dulce Scampini e pelos coordenadores da Panibi, Luiza e Pedro Komatsu. “Nós assistimos cerca de 60 famílias, entre brasileiras e japonesas. Todas elas são cadastradas por nós. Além disso, na medida do possível, passamos a elas dicas de vagas de trabalho. A nossa intenção é assisti-las por um período para que outras famílias também tenham a oportunidade de serem atendidas por nós”. Os interessados em colaborar com o Movimento Solidário podem entrar em contato pelo telefone (11) 4738-3766 ou ir ao endereço rua Francisco Vaz Coelho, 621, na Vila Lavínia.

A Sopa da Fraternidade, da Vila Industrial, recebeu os alimentos que adornaram a charola Caminhada Paz e Bem, em alusão à Entrada dos Palmitos, na manhã do dia 4 de junho, como sinônimo de fartura e agradecimento pela boa colheita. O Instituto Anna de Moura, do Jardim Aeroporto III, foi beneficiado dias atrás.

Festa do Divino 2023

O anúncio dos novos casais de festeiros e capitães de mastro que irão conduzir a edição 410ª da Festa do Divino 2023 será feito nesta quinta-feira (16), na solenidade de Corpus Christi, pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, às 9 horas, na Catedral de Sant´Ana.



Confira abaixo as instituições beneficiadas com os alimentos: