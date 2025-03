Festa do Divino de Mogi das Cruzes promove 5ª Romaria a Aparecida

A pouco mais de dois meses para a realização de mais uma edição da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, os devotos se preparam para vivenciar um dos momentos que também virou uma tradição nessa festividade religiosa e cultural da cidade: a Romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida-SP. A quinta edição da Romaria dos devotos do Divino Espírito Santo ocorrerá no sábado (22).

De acordo com a organização, 15 ônibus sairão de diversos pontos de Mogi e um de Suzano com destino ao Santuário, às 5 horas, com retorno previsto para às 16 horas. A organização pede que os devotos cheguem ao local de embarque com dez minutos de antecedência. Não há mais passagens há venda. Para esta data, estão sendo vendidas camisetas alusivas no valor de R$ 40.

Ao chegar em Aparecida, às 7h30, haverá a reza da Coroa do Divino, na Tribuna Papa Bento VXI. Às 9 horas, o bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, celebra a Missa no Santuário, com a concelebração de padres da Diocese de Mogi. Em seguida, os romeiros terão o tempo livre, até a hora do retorno a Mogi.

“Tivemos a adesão de grupos de Suzano, da Paróquia São José Operário, do bairro Casa Branca; e de diversas igrejas de Mogi, como a Paróquia Nossa Senhora do Rosário, da Vila Industrial; da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, de Brás Cubas; da Catedral de Sant’Ana, do Centro de Mogi, além do povo devoto que já está conosco desde a primeira edição”, observa a coordenadora da Romaria, Sueli Braz.

Ainda segundo Sueli, o ato de ir ao Santuário Nacional de Aparecida tem um significado bem especial. “É agradecer por todas as graças recebidas na Festa do Divino que passou, e, cada um, em particular, tem os seus agradecimentos a fazer. Vamos pedir a sua intercessão pelo bom êxito da Festa do Divino 2025, que é muito grande e demanda muitos braços do nosso exército de voluntários. Pedimos que sejam protegidos por Nossa Senhora e animados para servir com amor e alegria por mais um ano”, comenta.

Neste ano, a Festa do Divino será realizada de 29 de maio a 8 de junho, comemorando os 412 anos de fé e devoção dessa rica festividade. O tema da festa é “Divino Espírito Santo e São Francisco, nosso irmão! Ensinai-nos a contemplar o esplendor da criação” e será comandado pelo Festeiro João Pedro Mota e os Capitães de Mastro Lisandro Leonardo da Silva Corrêa e Patrícia Aparecida do Espírito Santo Corrêa.

A quinta edição da Romaria contará com 16 ônibus saindo de Mogi e Suzano