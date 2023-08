Festa do Divino 2024: logo e tema são anunciados em Missa de Consagração

“Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da misericórdia” é o tema da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes de 2024. O anúncio foi feito na manhã deste domingo (30), na Missa de Consagração da festividade do próximo ano ao Imaculado Coração de Maria, na Catedral de Sant´Ana.

Já na procissão de entrada da Missa, os devotos puderam conferir o logo e o tema em banner conduzido pelo presidente da Associação Pró-Festa do Divino, José Carlos Nunes Júnior, ao lado da esposa, Lílian. Na sequência, entraram os Festeiros e Capitães de Mastro da festa de 2024, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Ramos e o padre celebrante, Diego Araújo Costa.

Antes de dar início à celebração, o religioso chamou os dois casais, que fizeram seus agradecimentos e revelaram o tema e o logo, desenvolvido pelo Estúdio de Criação San Luca, de Fabio Santana. Ele explicou detalhadamente a composição do logo, que traz a pomba ao centro, encabeçada pelo Sagrado Coração de Jesus. “Ao longo deste período, mergulhamos na grandiosidade do amor que Deus tem por todos nós, refletindo sobre Sua Misericórdia presente desde o início da criação. A conexão dos elementos que compõem esta marca começa por um fundo ovalado na cor azul escuro e uma cruz dourada. Este azul foi inspirado na visão de Santa Faustina, na qual Jesus apareceu em meio à escuridão de uma noite e revelou Sua Divina Misericórdia através de raios de luz, nas cores vermelha e azul pálido, simbolizando o sangue e a água que jorraram juntos na cruz. Destacamos a cruz dourada, com traços finos como raios de luz que saem da hóstia, branca e brilhante. Na aparição de Jesus à Santa Margarida Maria Alacoque, Ele revelou Seu Sagrado Coração, um coração transpassado e ardente, cravado e machucado pela coroa de espinhos, que neste logotipo é composta por 33 espinhos, a idade em que Cristo morreu por nós”, diz Fábio.

Por meio do tema, os Festeiros e Capitães de Mastro desejam que todos reflitam sobre a infinita Misericórdia de Deus, atributo máximo de Seu amor por nós. “O tema nos propõe, ainda, uma jornada interior na nossa busca pela santidade e necessária conversão. O Sagrado Coração de Jesus e Jesus Misericordioso, devoções reveladas a nós por Santa Margarida Maria Alacoque e Santa Faustina Kowalska, foram nossa inspiração para o ano de 2024. Esperamos que, na caminhada rumo a Pentecostes, com sabedoria e fortaleza, contemos com Aquele que faz novas não uma ou duas mas todas as coisas e que, ao final, nosso CORAÇÃO seja o verdadeiro IMPÉRIO onde o Espírito Santo deseje habitar.”, destacam os casais.

A Festeira Milena explica que o tema foi pensado já no dia em que eles foram anunciados, no Dia de Corpus Christi, no dia 8 de junho, para comandarem a Festa do Divino 2024. “Já tínhamos a ideia do tema – voltado à Misericórdia Divina – e um esboço do desenho. Repassamos a ideia à agência de criação e chegamos a esse conceito”.

Milena finaliza dizendo sobre a mensagem a ser passada aos fiéis: “A Misericórdia de Deus é o atributo máximo do amor de Deus por nós, mas que também é um amor exigente, que nos exige conversão”.

Em 2024, a Festa do Divino será realizada de 9 de maio a 19 de maio. A Primeira Coroa do Divino está agendada para o dia 12 de agosto, às 15 horas, na Associação Pró-Festa do Divino (avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232), no bairro do Mogilar.