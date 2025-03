Festa de São Longuinho 2025 atingirá devotos com novenas e cavalgada

A tradicional Festa de São Longuinho, de Guararema, está prevista sábado e domingo (15 e 16), com o objetivo de reunir a fé, cultura e confraternização local. Este ano, a festa oferecerá ao público uma programação especial, com estações gastronômica de costela no fumeiro, com arroz carreteiro, pintado na prancha com cuscuz amazônico, ancho com salada de batata e farofa crocante, e galinhada preparadas pelo chef Rodrigo Arino.

Comidas típicas, cavalgada e música ao vivo também são o ponto alto da festividade. A programação, no primeiro dia, ocorrerá das 10h às 23h, e, no domingo, a partir das 9h, com a procissão, seguida de missa campal com o bispo dom Pedro Luiz Stringhini.

As novenas estão previstas entre os dias 7 e 14 de março, às 19h30; no dia 15, às 10 h e às 19h30; e no dia 16, às 10 horas.

Também no dia 15, a programação conta com a cavalgada, que sairá do Rancho dos Ferreiras (estrada Brasílio de Freire, 264, km 77).

A animação ficará por conta dos shows de Fran Cardoso & Juninho, Miguel Asafe e Luara Sabrina.

O evento será realizado na praça Salvador Lemes Cardoso Freguesia da Escada, em Guararema.

Para a organização, “a festa tem grande relevância cultural e social para a região”.

