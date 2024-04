Festa de São Benedito segue até dia 14

A Festa de São Benedito, considerada uma das mais tradicionais da cidade, chega este ano com várias novidades. A celebração, que começou na última quinta-feira, dia 4, e segue até dia 14, contará com a quermesse e muitas novidades para a população.

O evento foi aberto com uma procissão, levantamento de mastro, seguido de uma missa realizada pelo bispo Dom Pedro Luiz Stringhini. Na celebração, inclusive, se deu a elevação da igreja para paróquia, motivo de alegria para toda a comunidade.

No dia 14, último dia de festa, a procissão sairá, às 16h30, do Santuário, seguida da Santa Missa.

A quermesse tem abertura todos os dias a partir das 18 horas. No dia 14, especialmente, será iniciada às 12 horas. Durante a semana, o evento, que acontece no Largo do Bom Jesus, se encerrará às 22 horas. Na sexta e no sábado, terminará às 23 horas.

Segundo a festeira Tatiana Rodrigues, uma das novidades é que a festa contará com parque de diversões, bingo e museu que mostrará a história do Santuário e da Festa de São Benedito. “Esta será a primeira vez que contaremos com um museu na praça para mostrar toda a história da nossa Igreja, do nosso santo padroeiro e da festividade. Só isso já seria motivo de muita alegria. Mas o museu se torna ainda mais especial, porque toda a exposição será produzida por crianças da rede de ensino do colégio Placidina, com a supervisão dos professores, coordenadores e direção”, relata. A ideia, de acordo com Tatiana, é dar voz à expressividade e ao talento dos alunos, além de fomentar, em cada um deles, o entusiasmo pela pesquisa e pela valorização da cultura de Mogi das Cruzes.

Outras novidades

Neste ano, os organizadores colocaram itens novos no cardápio, como buraco quente, fogazza e churrasco de pernil. Todo o consumo pode ser feito pelo uso do cartão Zig. Desta vez, a quermesse não utilizará fichas. As pessoas, por R$ 7, receberão o cartão para ser utilizado. Ao final, na devolução do cartão, poderão fazer o resgate da quantia. “A ideia é modernizar a festa e ajudar na experiência do visitante, na velocidade dos caixas e na segurança como um todo”, comenta a capitã de mastro, Renata Sponda.

A quermesse também oferecerá barracas de bebidas, doces, afogado, tortinho, pastel, quentão e vinho quente. “Todo o valor arrecadado na festividade será para continuar a restauração do Santuário, manter os custos diários da Igreja e auxiliar a comunidade carente”, complementa Renata.

Para finalizar, os shows animarão a quermesse e os participantes. Dentre os confirmados, o palco receberá Zé Marlos, Big Choice, Sonho a Dois, Rafa Henrique, Fabíola e Sérgio e Carlão dos Teclados.

A Festa de São Benedito contará com patrocínio da Calimazzo Madeiras, Restaurante Morumbi, Agência Pra Viver de Turismo, Yokohama Super Troca de Óleo e da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), com o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes e com o apoio da TV Diário, Agência 2P e Autenticatto Arquitetura.

Como patrocinadores pela Lei de Incentivo à Cultura, a celebração conta com a Imot Ortopedia e Traumatologia e Trópico Construtora.

LIC

Ainda em 2023, a festeira Tatiana Rodrigues inscreveu a Festa de São Benedito como um projeto proponente à Lei de Incentivo à Cultura (LIC). A iniciativa permite que os projetos aprovados possam contar com o apoio de benefícios fiscais de pessoas e empresas, por meio de doação de parte de seus impostos. Com isso, ganham os projetos apoiados e ganham as empresas, com a divulgação das suas marcas como patrocinadoras da cultura.

A quermesse é considerada uma celebração cultural, além de religiosa, e há anos é considerada patrimônio imaterial de Mogi das Cruzes, entrando no calendário festivo da cidade. “O financiamento pela LIC veio por apresentarmos todas as grandes manifestações culturais que a festa traz, como o afogado, apresentações musicais, museu, congada, entre outros”, conta.