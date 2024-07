Festa de Sant’Ana terá missas e quermesse

Celebrações vão de 12 a 28 de julho



A Diocese de Mogi das Cruzes e a Catedral Diocesana celebram, entre os dias 12 e 28 de julho, a padroeira, Sant’Ana, e São Joaquim – esposo de Sant’Ana. No sábado (13), às 18h, o bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini, preside a Santa Missa após o levantamento do mastro e a abertura da Capela de Sant’Ana.

As missas da novena serão de 17 a 25 de julho, às 19h. Neste ano, a presidência das celebrações foi dividida entre as regiões pastorais que compõem a Diocese, sendo a abertura no dia 17 de julho, presidida por um sacerdote da Região Pastoral Brás Cubas.

No dia 26 de julho, acontecerá a celebração da Solenidade de Sant’Ana e São Joaquim, pais de Maria Santíssima, às 16h, em que os fiéis sairão em procissão pelas ruas centrais de Mogi das Cruzes. Em seguida, participam da Santa Missa presidida por dom Pedro Luiz Stringhini, na Igreja Matriz.

No dia 26 de julho, também, é comemorado o Dia Mundial dos Avós, porque Sant’Ana e São Joaquim são os avós de Jesus, sendo feriado municipal em Mogi das Cruzes, pois Sant’Ana é a padroeira da cidade.

Já a festa social com a quermesse, tem início na sexta-feira (12), a partir das 18h, na praça em frente à Catedral Diocesana, e segue pelos dias 13, 14, 15, 19, 20 21, 26, 27 e 28 de julho, sempre a partir das 18h.

Festa acontece em comemoração ao dia da padroeira de Mogi das Cruzes