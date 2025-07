Festa de Sant’Ana entra na reta final com programação especial de fé

Evento se encerra no domingo (27), com missas, procissão e quermesse

A Festa de Sant’Ana 2025, celebração religiosa mais antiga de Mogi das Cruzes, chega aos seus últimos dias mantendo viva uma tradição de mais de três séculos. A programação especial, que segue até domingo (27), reúne fiéis, moradores e visitantes no Centro Histórico da cidade para momentos de fé, devoção e cultura popular.

Padroeira de Mogi das Cruzes e avó de Jesus, Sant’Ana é símbolo cristão de sabedoria, maternidade e proteção. Sua festa, com mais de 300 anos, realizada anualmente pela Paróquia da Catedral de Sant’Ana, é um dos marcos da religiosidade e da identidade mogiana.

A programação religiosa reserva momentos marcantes. Na sexta-feira (25), às 19h, foi o dia para o encerramento da Novena de Sant’Ana, com a presença de padres da Diocese de Mogi das Cruzes. No sábado (26), Dia de Sant’Ana, a agenda inclui a Missa Solene ao meio-dia, com o recebimento dos andores, e a tradicional procissão pelas ruas do Centro, às 16h, conduzida por Dom Pedro Luiz Stringhini, bispo diocesano. A celebração será seguida de missa com bênção especial aos avós e netos, reforçando o papel da padroeira como pilar da fé familiar.

O encerramento acontece no domingo (27), às 19h, com a Missa de Ação de Graças e o sorteio da Ação entre Amigos — iniciativa que arrecada recursos para projetos sociais e pastorais da paróquia.

Além das celebrações religiosas, a festa também conta com a tradicional quermesse nos três dias finais. Com entrada gratuita, o público poderá desfrutar de comidas típicas, doces, brincadeiras e atrações para todas as idades, em um ambiente acolhedor e festivo no entorno da Catedral de Sant’Ana.

Preservando valores religiosos e culturais, a Festa de Sant’Ana reafirma sua importância como uma das principais expressões de fé e identidade de Mogi das Cruzes.

Tradição de três décadas é esperada anualmente pelos fiéis