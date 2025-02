Festa de Carnaval anima as crianças de unidades educacionais

Nesta sexta-feira (28), as crianças das duas unidades educacionais mantidas pelo Instituto Beneficente de Educação Infantil Gessi Paiva Rios Neri, localizadas nos bairros de Jundiapeba e Jardim das Bandeiras, assim como os das três escolas infantis geridas pela Associação Beneficente Doce Lar, nos bairros Porteira Preta, Jardim Margarida e Vila Brasileira, todas de Mogi das Cruzes, irão participar de uma animada celebração de Carnaval. O evento também contará com a presença dos assistidos pelo projeto social Conquista e Ação Ampliada.

Sob o tema “Bloquinho – Alegria na Escola”, a festa promete proporcionar um momento de aprendizado e diversão para as crianças. Durante a semana que antecede o evento, os pequenos participaram de atividades lúdicas e pedagógicas relacionadas ao Carnaval, conhecendo a história e a importância dessa festa popular brasileira, conforme explica a coordenadora pedagógica geral, Letícia Tabler Silveira: “Ao trabalhar essa temática, as professoras e as auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs) proporcionam um ambiente rico em aprendizado, em que as crianças se divertem, e ao mesmo tempo se desenvolvem de maneira integral, por meio de objetivos de aprendizagem e experiências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como valorização da cultura, integração social, desenvolvimento motor e emocional e estimulação da criatividade”.

As atividades desenvolvidas contribuíram para estimular habilidades artísticas e culturais, envolvendo as crianças em oficinas de confecção de máscaras, fantasias e enfeites carnavalescos.

No dia da celebração, os pequenos foliões, que estarão fantasiados, irão se divertir ao som de músicas tradicionais da época, promovendo um ambiente festivo e integrado, explorando a criatividade e expressão por meio da dança, do canto e das brincadeiras típicas dessa festividade. “A iniciativa busca não apenas proporcionar momentos de alegria e socialização, mas também incentivar o respeito à diversidade cultural e ao trabalho em equipe, fortalecendo laços entre os pequenos, professores e comunidade escolar. Será uma festa repleta de cores, sorrisos e muita animação. Todo o corpo docente também estará vestido à caráter para vivenciar as experiências com as crianças”, comenta Letícia.

Ao fim da celebração, todos terão um período de recesso, devido ao feriado. As aulas retornam no dia 6 de março.

