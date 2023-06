Festa da Tainha em Bertioga começa nesta sexta-feira

A 46ª edição da Festa da Tainha de Bertioga inicia nesta sexta-feira (30). Neste ano, o evento que acontece até o dia 30 de julho na Tenda de Eventos, ao lado do Parque dos Tupiniquins, no Centro, tem uma novidade. Os visitantes contam com estacionamento privativo localizado à Avenida Vicente de Carvalho, na altura do número 21, em frente à antiga balsa.

O evento realizado pelo Lions Clube de Bertioga com apoio da Prefeitura é uma experiência gastronômica, que soma tradição, cultura e sabor, podendo ser aproveitado aos finais de semana até o dia 30 de julho. Às sextas-feiras, o jantar é servido a partir das 19h30. Aos sábados, almoço começa ao meio-dia e o jantar às 19h30. Aos domingos é servido apenas o almoço, que inicia ao meio-dia.

A refeição é servida com uma tainha na brasa espalmada, acompanhada de duas porções de vinagrete e self-service de arroz, farofa e pão. De acordo com a organização do festival, a tainha custa R$ 135 serve bem até três pessoas. O prato é vendido no dia e local do evento ou através do link: www.bit.ly/festa-tainha-2023.

Ainda segundo a organização, todo o valor arrecadado é destinado para projetos sociais.

Além de saborear o prato típico e ajudar em causas sociais, os visitantes também podem apreciar uma das vistas mais bonitas do litoral de São Paulo: a Praia da Enseada em frente ao Forte São João. Os turistas e moradores também conta com outras opções de lazer e passeio que podem ser feitos após a refeição.