Ferraz promove 1° Zapata Biker Fest

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Grupo Zapata Moto Clube, promoverá no próximo final de semana, de 3 a 5 de junho, o 1° Zapata Biker Fest, com entrada gratuita, na Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções.

O evento contará com exposição de carros antigos, Espaço Gastronômico, apresentação de manobras radicais e acrobacias com motos, feira de artesanato, artigos para motos e souvenirs, espaço kids, dentre outros. Também haverá atrações musicais: na sexta (3), a partir das 18h, a Banda Hollywood Again se apresenta para o público.

No sábado, 4, é a vez das bandas Vintage Bandas, Thio Hard e Patrulha do Rock. Também haverá nesse dia apresentação de manobras radicais e acrobacias com a equipe X Moto Show. E no domingo, dia 5, é a vez da Banda Maverick e de Cauã e Renan tocarem no evento, que contará ainda com exposição de carros antigos.

O 1° Zapata Biker Fest ocorrerá na Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções, situado na Av. Brasil, 1807, na Região Central.