Férias são aliadas na introdução de novos alimentos na alimentação infantil

Período pode ser ideal para ampliar o repertório alimentar das crianças

As férias escolares podem ser o momento ideal para melhorar a alimentação das crianças, segundo os nutricionistas Inass Ahmad Harati e Rian Camilo de Almeida. Com a rotina mais leve, o tempo livre favorece a aceitação de novos sabores e a participação ativa dos pequenos na cozinha, o que torna o processo mais prazeroso e educativo.

Ambos os especialistas destacam que frutas da estação, legumes variados, grãos integrais e preparações caseiras são boas opções para esse período. Além disso, as hortaliças — muitas vezes rejeitadas pelas crianças — podem ganhar novas versões e se tornarem mais atrativas quando incluídas em bolinhos, tortas ou sopas. “A criatividade e a paciência dos pais fazem toda a diferença”, afirma Inass.

A estratégia lúdica também é bem-vinda: montar pratos com desenhos, contar histórias com os alimentos ou brincar de adivinhar sabores são formas eficazes de tornar a refeição mais divertida. Para Rian, “o envolvimento da criança desde a escolha dos alimentos na feira até o preparo da refeição estimula a curiosidade, a autonomia e fortalece a relação positiva com a comida”.

No entanto, o cuidado deve estar presente, especialmente com alimentos que oferecem maior risco de alergias, como leite, ovos, peixes e amendoim. A recomendação é sempre observar possíveis reações nas primeiras 48 horas após a introdução de um novo alimento. Caso haja histórico de alergias na família, é essencial consultar um profissional de saúde.

Os nutricionistas alertam para os erros comuns durante as férias, como horários desregulados, excesso de guloseimas e refeições em frente à TV. “Não é porque é férias que a casa deve estar cheia de ‘besteiras’”, destaca Inass. Ela defende acordos claros com a criança, definindo dias específicos para os doces e mantendo a cozinha abastecida com opções saudáveis.

Rian reforça que a pausa nas aulas pode ser uma virada positiva na relação com a comida: “Se conduzida com equilíbrio, a alimentação nas férias pode criar bons hábitos que permanecem na volta às aulas”. Segundo ele, a experiência de cozinhar em família, sem pressa e com afeto, contribui para formar adultos mais conscientes e com uma relação saudável com os alimentos.

Para os pais que desejam aproveitar esse momento, a dica é não buscar perfeição, mas constância. “Vai ter bagunça na cozinha, sim, mas vale a pena. O importante é fazer nas férias algo que possa ser mantido no dia a dia corrido da escola”, conclui Inass.

Nutricionistas falam sobre o aceite de novos sabores pelas crianças durante o período de descanso