“Férias no Parque” reúne 4,5 mil pessoas em dois domingos no Max Feffer

A programação especial “Férias no Parque”, promovida pela Prefeitura Municipal de Suzano, registrou grande participação do público em dois domingos (11 e 25/1) no Parque Municipal Max Feffer, somando 4,5 mil pessoas ao longo das atividades realizadas durante o período de férias escolares. A iniciativa integrou lazer, cultura e convivência em um dos principais espaços públicos da cidade.

No primeiro dia, três mil pessoas passaram pelo parque. Desse total, cerca de 800 participantes estiveram diretamente envolvidos nas atividades oferecidas, como brinquedos infláveis, pintura facial, oficinas de desenho, aulas de ritmos, street dance e oficina de circo. A programação ocorreu das 11 às 17 horas e proporcionou um ambiente seguro e acolhedor para crianças e famílias, estimulando a ocupação do espaço público durante o recesso escolar.

Já no segundo encontro, o evento voltou a movimentar o parque e reuniu 1,5 mil pessoas. O público pôde aproveitar novamente as atrações gratuitas, com atividades recreativas, artísticas e culturais voltadas ao público infantil e familiar, reforçando a proposta de oferecer opções de lazer acessíveis e de qualidade durante o período de férias.

Com ações distribuídas ao longo do dia e participação espontânea da população, o “Férias no Parque” consolidou-se como uma alternativa de entretenimento para moradores de diferentes regiões da cidade, ampliando o acesso às atividades culturais no município.

Para a diretora de Cultura, Márcia Belarmino, o sucesso do “Férias no Parque” superou as expectativas, especialmente diante da instabilidade do tempo. “Acompanhamos a previsão com bastante atenção, porque havia uma preocupação real com a chuva. Mesmo assim, as famílias compareceram, participaram das atividades e aproveitaram o parque, o que mostra a importância de ações pensadas para esse período de férias”, destacou.

Já o secretário José Luiz Spitti destacou o cuidado no planejamento da programação e a resposta positiva do público. “Foram dois domingos organizados com muito cuidado, inclusive considerando a possibilidade de chuva. Ainda assim, o parque recebeu um grande público, com atividades acontecendo ao longo de todo o dia e uma adesão muito positiva das famílias”, finalizou o chefe da pasta.

Crédito das fotos: Gabriel Lima/Secop Suzano

