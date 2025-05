Feirão de Empregos oferece mais de 400 vagas em diversas áreas e níveis de escolaridade

Interessados em concorrer a uma vaga no mercado de trabalho não podem deixar de participar do VII Feirão de Empregos da Grau Técnico Mogi das Cruzes, que ocorrerá na quarta-feira (15), das 9 às 14 horas, na unidade da escola profissionalizante localizada na rua Olegário Paiva, 36, região central da cidade.

A organização do evento contará com diversas empresas trazendo oportunidades de emprego e estágio. É a primeira edição do ano de 2025. No ano passado, em duas edições, foram realizados mais de mil atendimentos.

Esta sétima edição contará com a participação de 15 empresas da região e mais de 400 oportunidades em diversas áreas e níveis de escolaridade.Os candidatos poderão fazer entrevistas durante o evento.

“Em cada edição do evento fortalecemos o nosso trabalho e fazemos novas parcerias com as empresas. Fortalecemos nossa responsabilidade com o desenvolvimento da cidade e assim vamos oferecendo grandes chances de empregar o trabalhador que está em busca de uma vaga no mercado”, destaca Carlos Gomes, coordenador do Feirão de Emprego.

Para participar, basta se dirigir até a escola, com a Carteira Profissional em papel ou digital e algumas cópias do currículo atualizado. Quem não tiver um currículo poderá fazer no próprio Feirão de Emprego com apoio para preparação e impressão gratuitamente.

As vagas são para contratações de vagas CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), estágio e jovem aprendiz a partir do Ensino Médio. Dentre as oportunidades estão: vendedor, atendente, motorista, atendente, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, portaria, controlador de acesso, auxiliar de limpeza, obras e pós-obras, diarista, jardinagem, segurança, bombeiro civil, salva-vidas, zelador e telemarketing.

A proposta é facilitar o processo de contratação, oferecendo uma plataforma para que as empresas encontrem candidatos qualificados.

A programação também conta com serviços gratuitos, como palestras, oficinas e workshops voltados para o marketing pessoal, elaboração de currículos.

Carlos explica que o evento é aberto para toda a população de Mogi das Cruzes e região. “O Feirão de Emprego é para o público em geral. Tudo isso traz um grande avanço na empregabilidade da região”, destaca.

Instalado em Mogi das Cruzes há quase quatro anos, a instituição oferece os cursos de Enfermagem, Administração, Segurança do Trabalho, Radiologia, Bombeiro Civil, APH e mais 60 cursos de informática com metodologia interativa

O objetivo é oferecer oportunidades para os jovens mogianos