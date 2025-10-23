Feirão de Empregos do Grau Técnico oferece mais de 300 vagas em Mogi das Cruzes nesta sexta-feira (24)

O Grau Técnico Mogi das Cruzes realiza nesta sexta-feira, dia 24 de outubro, das 9h às 14h, a 8ª edição do Feirão de Empregos, evento aberto ao público que vai reunir oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz. Serão mais de 300 vagas disponíveis em empresas de diversos segmentos de Mogi das Cruzes e região, por meio de 15 empresas parceiras.

Além das oportunidades profissionais, o evento contará com uma programação especial que inclui palestras profissionalizantes, divulgação de vagas CLT e de estágio, apoio na elaboração e atualização de currículos, e sorteios de cursos gratuitos.

Durante o Feirão, os participantes também terão acesso a salas individuais para processos seletivos, com a presença de recrutadores e representantes das empresas, proporcionando uma experiência completa de conexão com o mercado de trabalho.

Quem não tiver currículo pronto poderá fazer o documento no local, com o apoio da equipe do Feirão. Profissionais estarão disponíveis para auxiliar os participantes na elaboração e formatação do currículo, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar dos processos seletivos. Essa ação reforça o compromisso do Grau Técnico com a inclusão profissional e o apoio à inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho, oferecendo orientação prática e gratuita.

As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de formação, com oportunidades para vendedor, atendente, motorista, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, controlador de acesso, porteiro, profissionais de obras e pós-obras, diarista, jardineiro, segurança, bombeiro civil, salva-vidas, zelador, operador de telemarketing, entre outras funções. As empresas participantes representam setores variados, como comércio, serviços, construção civil, segurança e alimentação, ampliando as chances de recolocação e de ingresso no mercado de trabalho.

O Feirão de Empregos é uma iniciativa do Grau Técnico Mogi das Cruzes, coordenada pela sua Agência de Emprego exclusiva, que atua durante todo o ano direcionando seus alunos ao mercado de trabalho, fortalecendo a ponte entre educação profissional e empregabilidade real.

Para participar, basta comparecer ao local com a Carteira de Trabalho (física ou digital) e cópias do currículo atualizado. O evento é gratuito e aberto ao público, sem necessidade de inscrição prévia.

