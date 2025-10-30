Feira Noturna de Brás Cubas terá concurso de fantasias e música ao vivo

Crianças fantasiadas participarão de concurso com brindes oferecidos pelos feirantes

A Feira Noturna de Brás Cubas desta semana terá um toque especial, com uma edição especial em comemoração ao Halloween. O espaço será tomado por decoração temática, nesta quinta-feira (30) e clima familiar, prometendo uma noite de muita animação para crianças e adultos. A iniciativa é promovida pelos próprios feirantes, com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Segurança Alimentar (SMASA).

Entre os destaques da programação está o concurso de fantasias infantis, que premiará as crianças mais criativas e bem caracterizadas. Os brindes serão oferecidos pelos próprios feirantes, como forma de incentivo à participação e de agradecimento ao público que prestigia o evento semanalmente.

Para deixar a noite ainda mais animada, o cantor Fabiano Costa fará uma apresentação especial com repertório de MPB e Sertanejo, além de conduzir a divertida dinâmica “De qual é a música?”, envolvendo o público e garantindo momentos de descontração e interação.

“A ideia é trazer diversão para as famílias, especialmente para as crianças, que adoram se fantasiar. Teremos decoração especial, música, brincadeiras e muitos sabores típicos. É uma forma de celebrar o Halloween com alegria e segurança”, conta a feirante Dalva Ribeiro.

Além da programação temática, os visitantes poderão saborear as delícias típicas da feira, que reúne barracas de gastronomia variada, doces artesanais, bebidas sem álcool e espaço de recreação infantil.

O secretário municipal de Agricultura e Segurança Alimentar, Renato Abdo, conta que as “feiras noturnas temáticas” têm sido bem recebidas pelos mogianos. “As feiras noturnas de Mogi (Braz Cubas, Alto Ipiranga e Mercado do Produtor ‘Minor Harada’ têm se tornado o happy hour do mogiano, são referência gastronômica, de convivência e cultura”, afirma.

A Feira Noturna de Brás Cubas está em funcionamento há mais de três anos e reúne, em média, cerca de 1.200 visitantes por edição, além de 25 barracas de gastronomia, artesanato e recreação.

As feiras noturnas de Mogi das Cruzes acontecem às quintas-feiras no Alto Ipiranga (Feira da Mesquita) e em Braz Cubas, e às sextas-feiras no Mercado do Produtor “Minor Harada”, no Mogilar, sempre a partir das 17h, com entrada gratuita.

