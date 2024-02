Feira de Verão do Fundo Social segue até quinta-feira

O Fundo Social de Mogi das Cruzes iniciou nesta quarta-feira (7 de fevereiro) a Feira de Verão do Fundo Social, primeira edição da Feirinha Solidária de 2024, que recebe 21 expositores, de diferentes segmentos. O evento será mantido até esta quinta-feira no saguão da Prefeitura, das 9h às 17h, com entrada gratuita a todos os servidores e também cidadãos que estejam no prédio.

Na feira, as pessoas encontram produtos essenciais para uso diário, alimentos e bebidas e também itens presenteáveis, com valores acessíveis. Como todo evento promovido pelo Fundo Social, a iniciativa tem caráter social – parte dos recursos provenientes da realização serão revertidos para a campanha Inverno Solidário deste ano, que é uma das maiores campanhas de arrecadação do calendário anual do órgão.

“Pretendemos com as nossas feiras disponibilizar um espaço para que parceiros possam expor e vender os seus produtos, ao mesmo tempo em que beneficiamos a causa social, portanto convido todos a visitarem a feira, conhecerem os produtos, conversarem com os expositores e, se possível, adquirirem algo que será útil e ao mesmo tempo estará ajudando muitas pessoas”, destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Marcio Maldonado.

Os expositores desta primeira edição da feirinha do Fundo Social são: Ótica Indaiá, O cheiro da Maçã, Destroyer, Dewa, ABRUM, Pipocas Universitárias, TortAmada, Doce Sonho, Inclusão Alimentar, Obra D´Arte Sublimação e PIPPOLLU (pipoca gourmet), Sem Glúten, sim senhor/Alegranja, Belos Bolos Confeitaria, Jeito Pet, O Boticário, Alekato, Gi Bijux, Nicpen Papelaria Fofa, Atomy Cosméticos, Borello Jóias, Mary Kay e Gata Criativa.