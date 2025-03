Feira de Adoção e Mutirão de Castração será realizado em Mogi das Cruzes

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal e do Núcleo de Bem Estar Animal (Nubea) da Prefeitura de Mogi das Cruzes realizará o Mutirão de Castração e uma Feira de Adoção de Animais na sexta, sábado e domingo (14, 15 e 16 de março). O evento acontecerá na rua Delphino Alves Gregório, no Mogilar, ao lado da Clínica Caramelo (rua Dr. Deodato Wertheimer, 40). Durante o mutirão, o Fundo Social de Mogi das Cruzes fará arrecadação de tampinhas de garrafas pet.

É importante lembrar que as inscrições para a castração já foram realizadas nos dias 27 e 28 de fevereiro e 6 e 7 de março, voltadas exclusivamente para tutores de animais cadastrados no CadÚnico, com 400 vagas no total. Por isso, não será possível levar animais para castração no dia, sem inscrição prévia.

Nos três dias do Mutirão da Castração, os animais serão atendidos em ordem. Nos dias 14 e 15, serão cadelas, na parte da manhã, e cães machos, à tarde; e no domingo (16), felinos machos na parte diuna e felinos fêmeas na parte vespertina.

Para a Feira de Adoção, poderão ser adotados cães e gatos mantidos no Núcleo de Bem Estar Animal (Nubea), que abriga atualmente cerca de 100 animais. A maioria foi resgatada nas ruas do município, muitos deles machucados, vítimas de abandono, maus-tratos e atropelamento. Todos receberam assistência veterinária da Prefeitura — os animais disponíveis para adoção foram vacinados castrados.

Para adotar um animal é necessário apresentar RG ou CPF, levar comprovante de residência, assinar um termo de responsabilidade e garantir os cuidados com o pet. O Nubea recomenda que as famílias levem caixa para transporte dos gatos e guia para conduzir os cães, o que garante mais segurança no trajeto para casa. É fundamental que os tutores preparem o ambiente familiar para o acolhimento e melhor adaptação dos pets, como local para dormir, para alimentação e espaço para higiene.

Mais informações podem ser obtidas no Nubea, pelo telefone 4792-8585 e pelo whatsapp é o 94304-7596.

