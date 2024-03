Feira da Mulher transforma o Clube de Campo em um palco de empreendedorismo

O Dia Internacional da Mulher teve um gosto especial para os associados do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). É que quem passava pela praça “Francisco Pieri Neto” na última sexta-feira, dia 8 de março, pôde conferir uma atmosfera vibrante, repleta de estandes que exibiam o talento e a diversidade de mulheres empreendedoras associadas do clube.

Era a Feira da Mulher Empreendedora, que, este ano, chegou à sua 5ª edição já firmada como um dos principais eventos do calendário do clube. Os estandes ofereciam uma ampla variedade de produtos, desde moda fitness até semijoias, artesanato e doces. Cada empreendedora teve a oportunidade de apresentar seus produtos, destacando a criatividade e a habilidade que caracterizam seus empreendimentos.



A ideia de criar um espaço em que fosse possível explorar o potencial empreendedor das associadas partiu da diretora social Karin Camargo, ainda na campanha para a eleição do primeiro mandato do atual presidente João Bosco Camargo de Sousa.

Raquel Pereira, que confecciona pulseiras com pedras naturais, acompanhou o desenvolvimento do projeto desde o início e conhece bem o potencial da feira. “O associado passa por aqui, em direção das suas atividades de esporte e lazer, e não espera ver um bazar, mas ele para e prestigia. É muito bom poder contar com o apoio do clube e trazer esses serviços para os sócios”, disse Raquel.

Sandra Honma não perdeu a chance de se inscrever na Feira da Mulher Empreendedora e poder expor seus doces e chocolates artesanais. E, com a chegada da Páscoa, a procura foi boa: “Nós nunca perdemos a chance de participar da feira. Trabalho com chocolates há 15 anos, aposto em personalização e agora na época da Páscoa o forte são mesmo os doces”.

Ao longo do dia, mais de mil pessoas circularam pela feira, evidenciando o sucesso e a aceitação do evento pelos associados em geral. Durante a tarde, o evento ganhou ainda mais vida com a presença da cantora Valéria Custódio, que proporcionou momentos de descontração e alegria aos visitantes por meio do seu talento.



O destaque vai além do aspecto comercial, pois a Feira da Mulher Empreendedora proporciona um espaço de entretenimento, convivência social, e, acima de tudo, networking entre mulheres que enfrentam desafios diários para construir e fortalecer seus próprios projetos.

Outro aspecto da 5ª Feira da Mulher Empreendedora foi o seu compromisso com a solidariedade. Todo o valor arrecadado com as inscrições para participar da feira será revertido para a compra de pacotes de leite em pó para a Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco, que presta auxílio e apoio a pacientes com câncer na região.

Para a diretora social do Clube de Campo, Karin Camargo, a Feira da Mulher Empreendedora não apenas celebrou a força e a criatividade das empreendedoras locais, mas também contribuiu para uma causa nobre, unindo a comunidade em torno da solidariedade: “A adesão ao evento reflete a importância de celebrar e reconhecer as mulheres empreendedoras, destacando suas conquistas e inspirando outras a seguir seus passos. Desde que criamos esta iniciativa, sempre quisemos trazer esse lado de ajudar o próximo. Estamos contribuindo não apenas para o fortalecimento do empreendedorismo feminino, mas também para apoiar aqueles que enfrentam desafios ainda mais significativos”, destacou.