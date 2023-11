Fatec de Mogi promove feira empreendedora de alunos do Agronegócio

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes promove, nesta quarta-feira (22/11), a 3ª Edição da Feira de Marketing e Empreendedorismo. O evento traz uma mostra das habilidades e conhecimentos dos alunos do curso de Agronegócio em projetos inovadores, produtos e ideias de negócios. A feira terá início às 19h, no campus da instituição. A entrada é gratuita e aberta à comunidade em geral, além do meio acadêmico.

Nesta terceira edição, o evento terá participações especiais de ex-alunos, de empreendedores locais e de talentos da Escola Técnica Estadual (Etec) Presidente Vargas, que irão interagir com o público e explanar sobre suas trajetórias e propostas inovadoras.

A feira é a oportunidade para que os estudantes possam colocar em prática o que aprendem em sala de aula, unindo teoria à execução, passando pelo empreendedorismo, e uma vitrine para os visitantes.

“Os visitantes poderão experimentar sabores inéditos de produtos preparados pelos alunos do curso de Agronegócio. Os estudantes também colocarão em prática estratégias de marketing traçadas com o objetivo de converter ideias em sucessos comerciais tangíveis. Para o meio acadêmico, é também uma oportunidade de conexão e networking com egressos hoje bem colocados profissionalmente”, destaca Douglas de Matteu, professor das disciplinas de Marketing e Empreendedorismo e organizador do evento.

Entre as melhores do Brasil

Agronegócio é um dos cinco cursos superiores tecnológicos oferecidos pela Fatec de Mogi das Cruzes, que tem ainda Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Gestão Empresarial (este último em EAD), todos sem mensalidade. As inscrições para o vestibular de 2024 estão abertas e são realizadas de forma online (www.vestibularfatec.com.br). O prazo termina às 15h do dia 12 de dezembro. A taxa é de R$ 84. No site de inscrição também estão disponíveis as informações completas sobre cursos, requisitos e o Manual do Candidato.

A instituição está entre as melhores do Brasil. No último Enade, o exame que atesta a qualidade do ensino superior em todo o País, Logística, Recursos Humanos e Gestão Empresarial da Fatec de Mogi foram os únicos que tiraram nota 5, ou seja, conceito máximo, entre universidades e centros acadêmicos em Mogi e região que ofertam esses mesmos cursos. Em todo o país, somente 5% das graduações avaliadas obtiveram a nota máxima.

Outro diferencial é que todos os cursos oferecidos pela Fatec têm duração de 3 anos e incluem disciplina de inglês do início ao término dos estudos.

Ótima localização e corpo docente altamente qualificado também são diferenciais da instituição mogiana, que, em setembro de 2023, completou 15 anos de atividades na cidade.

O campus mogiano fica na Rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar. O telefone é o (11) 4699-2799, e o site fatecmogidascruzes.com.br. Já o e-mail de contato é f184acad@cps.sp.gov.br.