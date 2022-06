Fatec de Mogi das Cruzes promove 23º Workshop do Agronegócio

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes realiza, de 6 a 10 de junho, o 23º Workshop do Agronegócio Mogiano, com encontro de gestores, bate-papo com jovens lideranças do agro, oficinas, feira de produtores agrícolas e de gastronomia, “Arraial do Empreendedor” e apresentações artísticas como dança, canto, dramatizações, declamação de poesias e outras. A participação é gratuita e aberta à comunidade em geral, além de estudantes e profissionais e empreendedores que queiram conhecer mais sobre o agronegócio e a Fatec mogiana.

Com o tema “Comunicação no Agro: inspiração que gera negócios”, este é o primeiro grande evento após a volta presencial das aulas e atividades. “Neste retorno, adotamos um formato prático, moderno, interativo, inclusive com momentos híbridos, com transmissão para outras Fatecs”, detalhou o coordenador do curso de Agronegócio, professor Elias Ribeiro de Castro.

Uma das atrações é o “4º Encontro dos Gestores em Agronegócio”, na segunda (06/06), a partir das 14h30, com a participação de egressos da Fatec, que compartilharão suas vivências depois de formados, mercado de trabalho, novidades, entre outros temas.

Na terça (07/06), às 19h, o workshop receberá representantes do Youth Movimente Agribusiness (YAMI), maior congresso de jovens do agronegócio da América Latina, que ocorrerá em outubro em São Paulo.

No painel “Momento YAMI: 1º Encontro Regional da Juventude Agro”, estudantes da Fatec mogiana terão oportunidade de interagir com Samuka Alves, produtor, influenciador digital e comunicador do agro; e Carolina Gama, zootecnista e show manager do evento.

Eles falarão sobre as oportunidades do setor para as novas gerações de formandos, empreendedorismo e cooperativismo: “Será uma rica troca de experiências entre influentes expoentes do setor e os nossos estudantes. Queremos fortalecer os jovens que se dedicam ao agro na região e já despontam como líderes”, comentou o coordenador Elias Ribeiro de Castro.

Antes, às 16h, a produtora rural e ex-aluna da Fatec, Simone Silotti, eleita pela Forbes Brasil uma das “100 Mulheres Poderosas do Agro”, participará de bate-papo sobre o projeto “Faça um bem incrível”, que associa agricultores e instituições que colaboram com pessoas vulneráveis.

Na quarta-feira (08/06), às 17h, haverá o “1º Seminário da aliança pelo fortalecimento da agricultura familiar”. Professores receberão produtores, representantes do poder público regional e sindicato rural para a discussão de estratégias para o setor.

No mesmo dia, às 19h, acontece o “2º Arraial Empreendedor”, com exposição e lançamento de produtos pelos alunos, que colocarão em prática técnicas aprendidas nas disciplinas de marketing e empreendedorismo. O arraial terá dança de quadrilha, comidas típicas e muita animação.

Nos dias 9 e 10, além de oficinas sobre elaboração de currículo, orientação sobre entrevista de emprego, haverá defesa e apresentação de trabalhos acadêmicos e pesquisas dos estudantes.

VESTIBULAR

Agronegócio é um dos cinco cursos superiores tecnológicos oferecidos pela Fatec de Mogi com inscrições abertas, até 28 de junho, para o vestibular do 2º semestre de 2022 (www.vestibularfatec.com.br). As outras opções são: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Gestão Empresarial (este último em EAD). Neste ano, as provas serão no dia 17 de julho, de forma presencial. A Fatec de Mogi fica na Rua Carlos Barattino, 908, bairro Nova Mogilar. Mais informações: telefone (11) 4699-2799 e site fatecmogidascruzes.com.br.

SERVIÇO:

23º Workshop do Agronegócio Mogiano – Fatec de Mogi das Cruzes

Tema: “Comunicação no Agro: inspiração que gera negócios”

Quando: de 6 a 10 de junho (segunda a sexta)

Horário: atividades nos períodos da tarde e noite

Quanto: entrada gratuita

Quem pode participar: comunidade em geral, estudantes de Agro e de outros cursos, da Fatec e de outras instituições, e profissionais e empreendedores que queiram conhecer mais sobre o agronegócio

Onde: Fatec de Mogi das Cruzes

Endereço: Rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar. Telefone (11) 4699-2799, e site fatecmogidascruzes.com.br.