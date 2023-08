Farmácia Universitária Unipiaget volta a funcionar nesta quarta

Nesta quarta-feira (9 de agosto), a Farmácia Universitária localizada no Unipiaget, em Suzano, volta a funcionar para atendimento à comunidade.A lista dos medicamentos disponíveis está no site https://piagetsuzano.com.br/ambientes-e-servicos/farmacia-universitaria-solidaria/

De acordo com o coordenador do curso de Farmácia e responsável técnico pela Farmácia Solidária, Guilherme Matsutani, desde o início de seu funcionamento, o espaço recebeu para distribuição 12 mil comprimidos, com 110 ativos diferentes, de oito classes. “Já foram doados à população 3706 comprimidos, 320 bolsas de soro fisiológico, 73 equipos de aplicação de medicamentos e 36 frascos de água para injeção. Além disso, foram encaminhados para descarte correto 46 quilos de resíduos”, afirmou.

A farmácia foi inaugurada em abril deste ano e desde então vem atendendo a população, recebendo doações de medicamentos que muitas vezes não são mais usados e ficam guardados em casa, e doando de forma gratuita para quem precisa, e muitas vezes, não tem condições de comprar.

De acordo com o reitor, Marcus Rodrigues, o objetivo é fazer a diferença na vida das pessoas oferecendo além de uma formação de excelência aos estudantes, abraçar a comunidade por meio da oferta de vários serviços gratuitos. “Todos ganham com a Farmácia Universitária Solidária. Os alunos aprendem na prática, a comunidade tem acesso à atenção farmacêutica e medicamentos gratuitos e o meio ambiente não sofre com o descarte inadequado de remédios”.

Doações e retirada gratuita de medicamentos pela comunidade

Qualquer morador que tenha medicamentos sem uso em casa pode se dirigir ao Centro Universitário Piaget ou ir a um dos 12 postos de coleta disponibilizados pela Prefeitura de Suzano (Unidades Básicas de Saúde) para fazer a doação, o que também ajuda a evitar o descarte irregular de remédios. Podem ser doados medicamentos já abertos ou fechados: cartelas, frascos, sachês, pomadas, etc. O que não servir terá o seu descarte de forma correta.

A retirada gratuita de medicamentos acontece mediante a apresentação de um documento de identificação original e o receituário médico atualizado. “Chegando aqui, os alunos de farmácia, supervisionados pelos professores, prestam o serviço de atenção farmacêutica, que consiste em orientação sobre o uso dos medicamentos, aferição de pressão, glicemia e índice de massa corpórea, além da orientação sobre a interação medicamentosa com outros remédios que o paciente está fazendo uso”, destacou. Se o medicamento estiver disponível será doado.

Serviço:

A Farmácia Universitária Solidária funciona às quartas-feiras, das 13h às 17h, dentro do campus do Unipiaget, na avenida Mogi das Cruzes, 1001, Jardim Imperador, Suzano.