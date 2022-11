Famílias monoparentais de baixa renda podem se inscrever no programa Prospera Família

Os responsáveis por famílias monoparentais, com renda mensal de até R$ 210,00 per capita, moradores de Mogi das Cruzes, com pelo menos um filho de zero a seis anos e com Cadastro Único atualizado podem se inscrever no programa Prospera Família. Este é o público prioritário do programa, que visa oferecer mentoria, capacitação, incentivo financeiro e apoio emocional, principalmente às mulheres chefes de famílias com apenas um responsável e filhos na primeira infância.

O programa é uma parceria do Governo do Estado de São Paulo com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a coordenação do programa Conduz (programa municipal de geração de trabalho e renda). A execução do programa em Mogi das Cruzes contará com a parceria do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável – CIEDS, que foi selecionado mediante chamamento público e consequente celebração de termo de colaboração.

Os beneficiários do programa participarão de um ciclo de formação pessoal, em empreendedorismo e geração de renda, com objetivo de inclusão produtiva e mobilidade social. Os participantes receberão uma renda mensal de R$ 130,00 durante o período de acompanhamento e duas parcelas que somam R$ 2 mil após o término do programa. O objetivo do benefício é aquisição de bens e equipamentos visando a geração de trabalho e renda. Ambos os benefícios serão liberados via Cartão do Povo.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial ou online. Na modalidade presencial, quem quiser se inscrever nesta segunda e terça-feira (7 e 8 de novembro), deve procurar, das 8h às 17h, a Central de Cadastro Único, no mesmo endereço da Secretaria de Assistência Social ou então os postos de atendimento do Mogi Conecta no Terminal Central, Terminal Estudantes ou então o CIC, em Jundiapeba. Nesses três últimos locais, o atendimento será das 9h às 16h.

Conforme levantamento da Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal de Assistência Social, existem na cidade 8.577 famílias entre o público-alvo do programa, com filhos entre zero e seis anos. O serviço na cidade atenderá, a princípio, 1.040 pessoas dentro do perfil apontado, distribuídas por 13 turmas, com 80 vagas cada.

Como apontado pelas equipes da Secretaria, a perda de renda das famílias, sobretudo no trabalho informal, contribuiu para o aumento das vulnerabilidades sociais. O programa, portanto, será relevante para esse contexto, pois contribui para a potencialização de habilidades empreendedoras e incentiva a autonomia e a qualidade de vida das famílias.

O programa foi oficialmente criado no ano de 2020 e Mogi das Cruzes fez sua adesão neste ano, com base nas informações de Cadastro Único para programas sociais.

Quem pode se inscrever no Prospera Família

Responsáveis de famílias:

Com apenas um dos pais ou responsáveis presentes (ex: mãe ou pai solteiro, viúva (o), avó/ tia/ irmão e outros);

Com pelo menos um filho ou dependente de 0 a 6 anos;

Com renda familiar mensal de até R$ 210,00 por pessoa;

Inscritas e com cadastro atualizado no CadÚnico.

Como se inscrever no Prospera Família

Modalidade online: https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/

Modalidade presencial:

Na segunda e terça-feira (07 e 08 de novembro), das 8h às 17h: Central de Cadastro Único: Rua Francisco Franco, 133 – Centro

Na segunda e terça-feira (07 e 08 de novembro), das 9h às 16h: Postos de atendimento do Mogi Conecta:

Terminal Central: Rua Prof. Flaviano de Melo, 525 – Centro

Terminal Estudantes: Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida Souza, s/nº – Centro Cívico

CIC em Jundiapeba: Alameda Santo Ângelo, 688 – Jundiapeba