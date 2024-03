Falhas nos trens da CPTM prejudicam mogianos

Falhas nos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vêm prejudicando diariamente moradores de diversas regiões na Grande São Paulo. Problemas como trens descarrilados, pane na rede elétrica, sinalizações erradas, entre outros, tornaram-se comuns na rotina de quem utiliza o transporte.

Desde o início deste ano, ocorreram 33 falhas nas linhas da companhia. O último problema, na segunda-feira, dia 4, resultou em superlotação nas estações durante as diversas baldeações dos trajetos, principalmente na Linha 11-Coral, a mais usada pelos usuários e que atende os moradores do Alto Tietê.

A estudante Leticia Aparecida, que mora em Mogi e estuda em São Paulo, relata que pegou o trem na estação Estudantes às 18h e só chegou em Calmon Viana às 19h, tempo que costuma levar para chegar no seu trajeto final, a estação terminal Luz.

“Está muito difícil. No Estudantes, o trem já estava cheio devido ao tempo de espera absurdo, e o trajeto até Suzano demorou muito. Quando chegamos lá, o vagão ficou extremamente lotado. Mas o pior foi em Calmon Viana. O trem parou e nos informaram que não seguiria até São Paulo. Tivemos que entrar em outro trem. Nunca vi tanta gente apertada em um só lugar. Foi um caos para entrar no trem. E quando a porta fechou, fiquei esperando até as 19h50, dentro do vagão com a porta fechada”, disse ela. “Acho isso uma falta de respeito, porque o serviço não é gratuito. A CPTM parece que está transportando boi, e o pior é que isso acontece todo dia”, finalizou.

A CPTM relata que todos os métodos possíveis para facilitar e melhorar o tempo de viagem estão sendo tomados. Em nota a empresa informou que, na segunda-feira, os trens da Linha 11-Coral circularam em via única entre as estações Guaianases e Ferraz de Vasconcelos, das 13h35 às 19h15 devido a uma falha na rede aérea de energia. “Isso causou maiores intervalos entre os trens. A CPTM solicitou ônibus do Sistema Paese para reforçar a circulação e auxiliar os passageiros no trecho, durante a atuação das equipes de manutenção”, disse a CPTM.

Baldeação

A reportagem também questionou a CPTM sobre a baldeação em Suzano, que foi notícia na semana passada e alvo de moção na Câmara de vereadores: “Mantemos a estratégia operacional na Linha 11-Coral com viagens entre as estações Luz e Suzano nos horários de pico da manhã e tarde. Além disso, são mantidas as viagens já existentes nos trechos entre as estações Luz e Guaianases (loop interno) e Luz e Estudantes, o que ocorre devido aos resultados favoráveis nas manobras operacionais durante a realização das obras de melhorias na Linha 12-Safira, propiciando mais fluidez na circulação no trecho de maior movimento, entre Luz e Suzano, que representa 91,4% da demanda total da linha”, complementou a nota.