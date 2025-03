Fádua Sleiman, presidente da Associação Comercial de Mogi, ministra palestra “Empreender com Sucesso”

A presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Fádua Sleiman, esteve em Arujá, no da 27 de fevereiro, onde ministrou a palestra “Empreender com Sucesso” para um grupo de 17 alunas formandas do curso de Design de Sobrancelhas do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, sob a presidência de Clau Camargo, a primeira-dama da cidade, em parceria com o Senac. A iniciativa integra o programa de empreendedorismo feminino do órgão, visando capacitar mulheres para alcançar autonomia financeira, complementar a renda familiar ou adquirir um novo ofício.

Além de Fádua, o evento de formatura contou com a participação da professora Regiane Seminate (representando o Senac), do diretor Edson Gushiken, da Lumi Perfumaria, e Gabriel Garcia, diretor da Garcia Soluções Gráficas.

A presidente da ACMC, que é empresária, conferencista, consultora empresarial em negócios, precursora e especialista em empreendedorismo feminino, tema que abordou durante o evento, ressaltou a importância do curso. “O mercado de beleza está em constante crescimento, e o design de sobrancelhas se tornou uma das áreas mais promissoras para mulheres que desejam empreender e conquistar sua independência financeira. Com a alta demanda por serviços especializados, cursos profissionalizantes nesta área têm se destacado como um caminho para capacitação e geração de renda, neste sentido, o Fundo Social de Arujá está de parabéns pela iniciativa. Aproveito, ainda, para agradecer à Clau Camargo pela oportunidade de me convidar para palestrar para essas mulheres empreendedoras”, destacou Fádua.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama de Arujá expressou gratidão às parcerias estabelecidas. Ela destacou o apoio do Senac, da Lumi Perfumaria, que forneceu kits iniciais para as alunas, e da Garcia Soluções Gráficas, que ofereceu 100 cartões de visita para cada formanda. Clau enfatizou a importância dessas colaborações para o sucesso das ações voltadas à independência e autonomia das mulheres arujaenses.

Além do curso concluído, o Fundo Social de Solidariedade de Arujá anunciou a oferta de mais seis cursos para o primeiro semestre, beneficiando mais de 120 mulheres. As próximas capacitações incluem Brigadeiro Gourmet, Ovos de Páscoa, Doces Artesanais, Salgados para Festa e Maquiagem para a Beleza Negra, com inscrições já abertas para algumas dessas modalidades.

Essa iniciativa reflete o compromisso do Fundo Social de Solidariedade de Arujá em promover o empreendedorismo feminino e proporcionar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional às mulheres da região.

Fádua Sleimann palestrou para formandas do curso Design de Sobrancelhas, em Arujá