ExpoSuzano começa no dia 22 no Parque Max Feffer

Em celebração ao mês de aniversário de 75 anos de emancipação político-administrativa de Suzano, a prefeitura realizará entre os dias 22 e 28 de abril a 2ª edição da “ExpoSuzano”, que contará com uma série de atividades que vão promover uma imersão à história do município, bem como oferecer diversas opções de lazer, cultura e educação, além de oportunidades voltadas a empreendedores da cidade e da região. Todas as ações acontecerão no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

Entre os eventos programados para esta edição estão a “ExpoFlores”, com exposições de diferentes tipos de flores, apresentações culturais e área de alimentação; a “EducaShow”, que atrai estudantes e todos que apreciam o universo da literatura e da tecnologia aplicada à educação; a “Suzano Faz”, voltada ao público empreendedor, fortalecendo o networking; e o “Festcão”, com brincadeiras e concursos para cães e seus tutores. A Secretaria Municipal de Cultura também realizará uma série de atividades artísticas e musicais.

EducaShow

A programação começa na próxima segunda-feira (22/04) com a “EducaShow”, realizado pela Secretaria Municipal de Educação que terá o “circo” como tema. As atividades acontecem todos os dias até domingo (28/04) e incluem atrações circenses em geral, como malabarismo, equilibrismo, palhaçaria, oficinas de mágica, brincadeiras antigas (pular corda, corrida com saco etc), brinquedos infláveis, entrega de kits para os alunos da rede municipal de educação, entre outras atividades.

Durante a semana de eventos da “EducaShow”, de segunda a sexta-feira, o público atendido será exclusivamente o de alunos da rede, matriculados do G4 ao 5º ano. Serão aproximadamente 4,3 mil crianças por dia, totalizando 21 mil estudantes em uma semana, que realizarão a visita entre 8h30 às 17 horas. No final de semana o evento estará aberto ao público em geral e também para os alunos das creches municipais e conveniadas (G1 ao G3).

As crianças que visitarão o evento durante a semana receberão um kit de acordo com a faixa etária. Já as que não puderem participar receberão posteriormente na escola. Os alunos das creches também terão acesso ao material. Além disso, os responsáveis por estes estudantes vão receber, através da escola, um voucher, sem o qual não poderão retirar o kit durante a “EducaShow” no final de semana.

ExpoFlores

A “ExpoFlores” acontece entre os dias 25 e 28 de abril e promete encantar o público presente no Max Feffer. O local utilizado vai ser a Arena Suzano, que será transformada em um verdadeiro jardim botânico, com ambientes cenográficos e exposição de diferentes espécies de flores, resgatando histórias da cidade, valorizando o meio ambiente e mostrando a importância da sustentabilidade no município. Serão dez artesãos ocupando estandes. A responsável pela organização desta atração será, mais uma vez, a dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Suzano Faz

No mesmo período (de 25 a 28/04), das 10 às 18 horas, ocorre também o “Suzano Faz”. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, realiza a promoção e intercâmbio de empresas e de entidades da “ExpoSuzano”. Com foco na mostra de trabalhos e na integração entre negócios e empresários, a iniciativa contará com 62 estandes e será realizada em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, presidida por Rodrigo Guarizo, com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O “Suzano Faz” será realizado no pavilhão Maurice Bou Assi, dentro do Parque Max Feffer. O local contará com palco com telão para receber algumas palestras, apresentações, seminários e workshops. Dos 62 estandes instalados no local, oito serão destinados para membros do terceiro setor, ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) e a entidades representativas da sociedade, como a Câmara Municipal e Organizações Não-Governamentais (ONGs).

Além dos estandes, a ação também vai receber exposição de caminhões, tratores e outros veículos. A ideia é realizar a interação de empreendedores e consumidores e promover networking entre os empresários. Durante os quatro dias, o evento contará com 55 artesãos, além de feiras gastronômicas e food trucks.

Atrações culturais

A Secretaria Municipal de Cultura também preparou uma programação mais do que especial para a “ExpoSuzano”. As atrações estarão disponíveis do dia 25 a 28 de abril (de quinta-feira a domingo), a partir das 9h30, no pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, além de outros ambientes do parque, como na Arena. Serão pelo menos 30 artistas locais e regionais, que vão se apresentar no parque durante a “ExpoSuzano”.

FestCão

A ExpoSuzano receberá ainda a 2ª edição do “FestCão”, realizado pela TV Diário em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O evento acontece no estacionamento do parque no domingo (28/04), a partir das 10 horas, com o início das inscrições para o “Cãocurso”.

Logo no começo, ocorre o Show de Agility, quando os cães mostram suas habilidades desviando de vários obstáculos. Além das brincadeiras do Festcão, o Max Feffer vai receber mais uma edição do “Baby, Me Leva!”, de adoção responsável de cães e gatos. A atividade acontecerá das 9 às 17 horas.

Para a família

Para a dirigente do Saspe, o evento vai proporcionar muito lazer e diversão. “Teremos atividades culturais, ações voltadas à Educação, muito networking empresarial e um ambiente cheio de flores, regado a boas histórias de Suzano. Tudo está sendo preparado com muito cuidado e carinho para as famílias suzanenses. Será um evento imperdível”, disse a primeira-dama Larissa Ashiuchi,

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, por sua vez, reforçou o convite aos munícipes para participarem da segunda edição da “ExpoSuzano”, que está recheada de atividades. “Serão sete dias de muita diversão para toda nossa população. São atrações para todas as idades. É o momento de reunir a família e se divertir no Parque Max Feffer”, finalizou o chefe do Poder Executivo.