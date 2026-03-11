O Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, homenageia as mulheres com uma programação especial neste mês de março. Na agenda, duas exposições reforçam o protagonismo delas: “Universo Feminino”, com telas da artista plástica Iza Leão, e “Mulheres que Inspiram”, uma coletânea colaborativa de fotos enviadas ao shopping pelo público. A visitação é gratuita.

“Universo Feminino” está em cartaz no Piso 1 do Urupema até dia 5 de abril. A mostra reúne 15 quadros de Iza Leão, artista que imprime, em cada pincelada, um reflexo do feminino, da história e da identidade que cerca esta parcela da população, reverenciada no 8 de Março. A exposição, realizada em parceria entre o Urupema e a Secretaria da Cultura de Mogi das Cruzes, encanta os visitantes com o olhar sensível e potente que Iza transmite em suas telas.

Nascida em 1968 e radicada em Mogi das Cruzes desde 1975, a artista já expôs, tanto individual como coletivamente, em muitas cidades do país, como Suzano, Araras, São Paulo, Campinas, Campos do Jordão e Rio de Janeiro. Também já esteve em diversos eventos, tendo obras selecionadas e expostas; recebeu o prêmio ‘menção honrosa’ no Salão de Artes Plásticas de Mogi, em 2019; e representou a cidade no salão de Artes na Alemanha. Em 2025, participou, com suas telas, da mostra “Mogi das Cruzes, Ontem e Hoje – 465 anos de histórias”, realizada no Urupema.

Outra atração é a exposição “Mulheres que Inspiram”, que vai ocorrer de 13 a 31 de março, no Piso 4. O shopping convidou o público a enviar fotografias de mulheres inspiradoras, acompanhadas de uma mensagem de carinho. As imagens, após curadoria, serão organizadas e serão divulgadas em um espaço em parceria com a empresa Wencz e a loja Gameverse. Ainda dá tempo de fazer o envio, que deve ser por meio do WhatsApp (11) 99567-4065.

Sobre o Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento – além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre de segunda-feira a sábado das 11h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.

Programação especial em homenagem ao universo feminino contempla duas mostras: de artes plásticas e de fotografias