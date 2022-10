Totalmente excelente! Rockgol celebra 25 anos com exposição no Museu do Futebol

Tirem as crianças da sala, pois estamos prestes a matar as saudades do icônico Rockgol da melhor maneira possível!

Em 2022, completam-se 25 anos do programa que marcou época na antiga MTV Brasil, originalmente apresentado por Paulo Bonfá e Marco Bianchi. Como celebração, o Museu do Futebol, em São Paulo, terá uma exposição incrível que começa no dia 4 de outubro, e vai até 28 de fevereiro de 2023.

Com mais de 500 metros quadrados ocupados, a mostra contará com vídeos exclusivos, fotos inéditas, narrações históricas, objetos de cena, uniformes oficiais, memorabilia e até a cenografia original do lendário programa que misturou música, futebol e humor. Visando alcançar também o público mais jovem, a exposição terá ambientes e objetos pensados para a gravação de vídeos e conteúdo para a internet.

Sensacional, hein? Vamos poder relembrar momentos históricos como Cléééééston no gol, a briga de Di Ferrero e Jimmy London, o milésimo gol marcado por Felipe Dylon e até o milésimo gol sofrido por Nasi, do IRA!. Tudo isso no clima do estádio Mané Pipoca, em Birigui, é claro.

Em comunicado de imprensa, Paulo Bonfá declarou:

Para quem acompanhou alguma de nossas muitas temporadas, preparamos o túnel do tempo perfeito! E para quem não sabe o que o Rockgol significa, teremos surpresas incríveis deste universo paralelo em pleno Museu do Futebol.

Bora nessa? Confira o serviço completo abaixo e não perca!

Serviço – Exposição Rockgol 25 Anos

Local: Museu do Futebol – Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu – São Paulo/SP

Data: De 4 de outubro de 2022 a 28 de fevereiro de 2023

Ingressos: Sympla