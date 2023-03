Exposição Nacional de Micro-Orquídeas e Orquídeas acontece pela 2ª vez em Mogi

Neste final de semana (11 e 12/03), Mogi das Cruzes receberá a 2ª Exposição Nacional de Micro-Orquídeas e Orquídeas. O evento, que é realizado em parceria entre a Secretaria de Agricultura e Associação dos Empresários de Turismo Rural de Mogi das Cruzes (Asdetur), será no Pró-Hiper, no Mogilar, e terá entrada e estacionamento gratuitos.

Ao longo dos dois dias, os visitantes terão uma variedade de atividades, com exposição e comércio de micro-orquídeas e orquídeas, comércio de artesanato, praça de alimentação e palestras gratuitas.

No sábado, a exposição terá início às 9h e encerrará às 20h. A primeira palestra será às 14h, com Roberto Martins, que explicará “Como ter sucesso no cultivo de micro-orquídeas”. Às 16h, Flávio Fernandes Domingo inicia o bate-papo sobre “Flores comestíveis”.

Já no domingo, o evento será das 8h às 16h e também terá duas palestras: às 10h, com o tema “Despertando olhares: fotografando com celular” com Eliza Carneiro e às 14h sobre “Cultivo de orquídeas”, com Masuji Kayasima.

“Mogi se tornou um importante polo produtor de orquídeas. Por isso, organizar pela segunda vez este evento ao lado da Asdetur potencializa ainda mais o grande trabalho feito pelos produtores mogianos, que são referência nacional”, evidencia o secretário de Agricultura, Felipe Almeida.

SERVIÇO

2ª Exposição Nacional de Micro-Orquídeas e Orquídeas

Sábado (11/03), das 9h às 20h, e domingo (12/03), das 8h às 16h

Pró-Hiper – Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540, Mogilar

Entrada e estacionamento gratuitos