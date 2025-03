Exposição Mundo Jurássico atrai o público no Mogi Shopping

Até o dia 30, dinossauros fazem a alegria de crianças e adultos

Em tamanho real, com som e movimento, os dinossauros mais impressionantes da pré-história desembarcam no Mogi Shopping. A Exposição Mundo Jurássico, um verdadeiro fenômeno de público, ocupa o mall durante todo o mês de março, garantindo diversão e aprendizado para os pequenos exploradores. A exposição começou no dia 2 e terminará no dia 30 de março.

A dica para conferir o passeio é levar o celular carregado. Além das fotos imperdíveis, vale gravar vídeos para registrar os sons de algumas espécies e, claro, marcar o @mogishopping nas redes sociais. Afinal, todo fã de dinossauro merece ser reconhecido.

Uma novidade interessante é encontrar todas as réplicas. Para isso, será preciso percorrer o shopping, desvendando cenários incríveis e descobrindo textos informativos sobre a era dos dinossauros, sua classificação, fósseis e muitas outras curiosidades. Um tema que nunca sai de moda e continua fascinando gerações – das telonas aos brinquedos.

Ao todo, são 13 réplicas, incluindo: Tiranossauro Rex, com réplica de 13 metros de comprimento e 6 metros de altura. Um dos maiores carnívoros terrestres já descobertos, com 900 kg; Espinossauro, carnívoro, também com 13 metros de comprimento e 5 metros de altura, se locomovia tanto como quadrúpede quanto bípede, com 700 kg; Braquiossauro, Dilofossauro, Protocerátopo, Anquilossauro, Galimimo, Estiracossauro, Petrossauro, Velociraptor, Mosassauro, Gigantossauro e até réplicas de ovos de dinossauro.

Espécies de dinossauros e informações sobre cada uma delas fazem parte da exposição