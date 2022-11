Exposição “Gente de Cor” chega ao Centro Cultural em 10 de novembro 

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes recebe nesta quinta-feira (10/11), a partir das 18h, a exposição “Gente de Cor”, do artista plástico Jorge Solyano, no centro histórico da cidade. A mostra realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é uma homenagem ao Dia da Consciência Negra – 20 de novembro – e ficará disponível até 30 de novembro, na Galeria Wanda Coelho Barbieri. A visitação pode ser feita de segunda a sábado, a partir das 9h, com entrada gratuita.

“O mês de novembro é um marco para a luta dos direitos da população afrodescendente. É um presente para a cidade de Mogi receber a exposição “Gente de Cor”, que visa realçar a beleza e a cultura do povo negro, que representa mais da metade da população brasileira. Venham prestigiar a obra deste artista mogiano”, convida a secretária municipal de Cultura e Turismo, Kelen Chacon.

O público poderá contemplar as obras do artista plástico, Jorge Solyano, por meio de esculturas e quadros sempre exaltando a beleza afrodescendente. O artista apresenta em sua arte a cultura da população negra retratando a mulher, criança, maternidade, a força do jovem e a sabedoria dos mais velhos.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes está localizado na praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, localizada na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.