Expo Viver Bem acontece em novembro

A Expo Viver Bem chega à 26ª edição já com data marcada para acontecer: de 7 a 11 de novembro, no D’Avó Hiper em Mogi das Cruzes. A feira empresarial mais tradicional do Alto Tietê promete voltar com tudo, com mais ofertas e oportunidades de negócios. Com o slogan “A feira onde os negócios acontecem”, o evento promete surpreender visitantes e empresários, com oportunidades incríveis, diversificadas e expositores renomados da região.

A empresária Maria Paula Almeida, diretora da MP Feiras & Eventos, conta que a feira terá excelentes oportunidades. “O resultado é sempre impactante tanto para os expositores quanto para o público, porque são encontros incríveis com valores especiais e pacotes para o fim do ano”, destaca a organizadora. Já para os expositores, esta é também uma porta aberta para ampliar os horizontes dos seus negócios, fortalecer o networking e ter a chance de ter uma proximidade maior com os clientes, além de poder apresentar produtos e serviços de uma forma diferenciada, profissional, com grande visibilidade.

Com entrada gratuita, os visitantes terão a chance de conferir, em um só lugar, diversos produtos e serviços de empresas renomadas dos mais variados setores, como educação, cultura, saúde, bem-estar, alimentação ,beleza, estética, esporte, lazer, varejo, clínicas veterinárias, construção, decoração, hotelaria, marketing digital, indústrias, arquitetura e design, dentre outros.

Nos cinco dias do evento, os visitantes terão também direito a brindes e poderão participar de sorteios. A feira Expo Viver Bem estará aberta ao público das 10h às 21h. “Será um evento imperdível para todos os empreendedores que querem se destacar: ofertas e pacotes especiais, network, palestras e muito mais! Esta é a oportunidade que você esperava!”, convida Maria Paula.