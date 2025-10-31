Expo Robótica leva inovação e aprendizado ao Suzano Shopping

Um show de tecnologia e criatividade promete encantar o público no sábado (1º), durante a Expo Robótica, que será realizada no Suzano Shopping, das 10h30 às 20h30, ao lado da Casa Bauducco. A mostra é uma realização do Colégio Novos Horizontes, em parceria com o projeto Robô Ciência, e reunirá diversos trabalhos desenvolvidos por alunos, com destaque para projetos que unem programação, eletrônica e design em criações surpreendentes.

O evento proporcionará uma experiência interativa e educativa para pessoas de todas as idades, que poderão ver robôs em ação, conhecer o funcionamento de sistemas automatizados e compreender como a robótica tem transformado o futuro da educação e das profissões. A proposta é estimular o interesse pela ciência e pela inovação, oferecendo uma forma divertida de aprender e de se inspirar com o talento das novas gerações.

