Expo Aflord de Arujá terá shows musicais, grupos de dança, de taiko e ilusionismo

A Expo Aflord, feira de exposição e venda de flores de Arujá, começa neste sábado (19) com uma ampla programação cultural e artística para comemorar os seus 30 anos de atividades. Diversos artistas sobem ao palco do evento durante os três finais de semana: 19, 20, 26 e 27 de agosto e 02 e 03 de setembro, das 8h30 às 18 horas, na Estrada Av. Pl do Brasil, s/nº – Km 4,5 – PL, Arujá.

Os visitantes poderão assistir a shows de dança japonesa, taiko (tambor japonês), cantores nikkeis e outros estilos, como dança do ventre, russa, country, cigana, além de show de mágica e ilusionismo.

Para este primeiro final de semana, dias 19 e 20, o cantor Joe Hirata tem presença confirmada, assim como os grupos de taiko Himawari, Yuriki no Kizuna, de dança japonesa Kasa Odori, o ilusionista Edson Ywassaki, e muito mais.

A programação completa pode conferida no site www.expoaflord.com.br.

Outras atrações

Também fazem parte da programação da Expo Aflord a exposição e venda de flores , com preços bem especiais – há suculentas a partir de R$ 1,50 e orquídea a R$ 8,50 – bem como uma ampla praça de alimentação, com mais de 30 opções gastronômicas.

Ingressos antecipados com desconto

Quem optar pela comodidade, pode comprar os ingressos on-line no site do evento: www.expoaflord.com.br, com desconto até dia 18/08.

Criança com até 8 anos, acompanhada de um adulto pagante, tem acesso gratuito ao evento.

Estacionamento R$ 25,00

Outras informações telefone/whatsapp: 11 4655.4227

Serviço

Expo Aflord 2023

Dias: 19, 20, 26 e 27 de agosto e dias 02 e 03 de setembro

Horário: 8h30 às 18 horas.

Endereço: Estrada Av. Pl do Brasil, s/nº – Km 4,5 – PL, Arujá

Informações: telefone/whatsapp: (11) 4655-4227.