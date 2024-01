Explorando as Tendências de Moda para 2024: Uma Visão Pioneira

2024 avança e o setor da moda revela suas inovações, com tendências emergindo tanto nas vitrines quanto nas passarelas. Este panorama abrange uma variedade de estilos, atendendo a um público diversificado, tanto feminino quanto masculino.

Pamela Pallazzini, gerente de estilo da Anjuss, destaca a importância do conforto nas tendências deste ano. “A moda em 2024 vai prezar por uma estética mais simples, confortável e despojada, valorizando o minimalismo e focando na diferenciação através do tecido e das modelagens. Em contrapartida, também deve ser tendência o uso de roupas mais coloridas, divertidas e que conferem um ar de maior positividade”, explica Pamela.

Entre as tendências destacadas, o Cropped mantém sua popularidade. “O cropped pode ser combinado com saias, shorts, calças, jeans de cintura baixa e alta e até mesmo sobreposições com vestidos, salopetes ou blusas mais longas”, comenta Pamela. Sua versatilidade permite a criação de looks variados, adequados para diferentes ocasiões.

As calças cargo também continuam em alta, refletindo a influência da estética urbana na moda contemporânea. “Elas podem ser usadas em visuais casuais, combinadas com camisetas e tênis, ou em looks mais sofisticados, combinadas com saltos e blusas elegantes”, diz Pamela.

A tendência das transparências ganha espaço, aplicada em diversas peças. Pamela ressalta a importância do equilíbrio e da escolha adequada de peças íntimas para complementar esses looks.

Os conjuntos, práticos e versáteis, misturam tops com bermudas casuais, minissaias e saias midi. A tendência de pele à mostra se manifesta em vestidos com detalhes como franzidos, decotes e aberturas estratégicas.

Na transição do verão para o inverno, tecidos como o nylon ganham destaque em peças utilitárias, enquanto o estilo militar e os tecidos tecnológicos marcam presença. O athleisure se adapta ao cotidiano, refletindo uma busca por conforto mesmo em ambientes de trabalho.

Para o inverno de 2024, espera-se uma paleta de tons terrosos e pastéis. A moda feminina enfatiza a sensualidade e a vulnerabilidade como expressões de força e empoderamento. Transparências, tecidos translúcidos e o estilo “glamour no camping” com peças oversize e uso de puffer são algumas das tendências previstas.

“Estas peças serão bem quentes e ostentativas, causando impacto. Além disso, as peles e pelos devem continuar presentes, sendo explorados nas partes internas e externas das roupas, que irão trabalhar com mix de materiais”, finaliza Pamela, delineando um inverno que promete ser tão estiloso quanto funcional.