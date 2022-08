Ex-deputado Mamãe Falei vem a Mogi na quinta promover candidaturas do MBL

O trio do MBL passará por Mogi das Cruzes na próxima quinta-feira, 11 de agosto, para participar de um Happy Hour com apoiadores. Além de divulgar as candidaturas, a visita à cidade tem como objetivo ainda ouvir as demandas locais da região.

Após sua cassação na Assembleia Legislativa, Arthur do Val, também conhecido como Mamãe Falei, tem se dedicado a rodar o estado para ajudar a eleger seus colegas de Movimento. Renato Battista, que foi assessor de Arthur na ALESP, concorre a Deputado Estadual, prometendo levar adiante as bandeiras do ex-deputado. Já Rubinho Nunes, hoje vereador da capital paulista, concorre a uma cadeira no Congresso Nacional ao lado de Kim Kataguiri, que busca a reeleição.

Rubinho Nunes Renato Battista

O evento, aberto ao público, acontecerá no Shangai Lounge a partir das 19h.

Data: 11 de agosto de 2022.

Horário: 19h.

Endereço: R. Maj. Pinheiro Franco, 530 – Centro. Mogi das Cruzes – SP.