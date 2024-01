Ex-atleta da seleção Fofão participa de bate-papo sobre vôlei no Sesc Mogi

Em sua 29ª edição, o Sesc Verão traz este ano o tema “Se joga no esporte!”, com sua programação inspirada nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Entre os dias 06 de janeiro e 18 de fevereiro, o público de todas as faixas etárias terá acesso a uma variedade de experiências, aulas abertas, instalações, festivais, apresentações e recreações esportivas. O objetivo é proporcionar oportunidades para as pessoas se conectarem, se envolverem e escolherem quais esportes desejam explorar e praticar.

O destaque dessa segunda semana é a cubana Mireya Luís Hernandes, tricampeã olímpica e bicampeã mundial (entre 1992 e 2000), considerada por muitos críticos a melhor jogadora de voleibol de todos os tempos. A ex-atleta vai bater um bapo sobre os desafios dessa modalidade esportiva com a Fofão, que jogou pela seleção brasileira. O encontro inédito terá a mediação da educadora do Sesc Mogi, Angêlica Ferreira.

BATE-PAPO E VIVÊNCIA DE VOLEIBOL COM MIREYA LUIS HERNÁNDEZ E FOFÃO

Dia 12/1 (sexta,) das 19h00 às 21h00 – Sesc Mogi das Cruzes – Livre – Grátis

Acompanhe outros destaques:

Esgrima Adaptada: bate-papo e apresentação

Com Mônica Santos

A esgrima adaptada surgiu em 1953, aplicada originalmente pelo médico alemão Ludwig Guttmann, considerado o pai do movimento paralímpico. É uma das modalidades mais tradicionais, disputada desde a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, em Roma 1960.

Dia 20/1, sábado, das 15h às 16h

Galpão

Vagas Limitadas

Grátis – Sem retirada de ingressos.

A partir de 10 anos

Acessibilidade: Tradução em Libras

Vivência de Esgrima Paralímpica e Olímpica

Com Life Quality Esgrima

Venha conhecer essa nobre modalidade nas categorias paralímpica e olímpica. Com profissionais especializados e equipamento adequado para a prática.

Dias 20 e 21/1, sábado e domingo, das 14h às 17h

Galpão

Grátis – Sem retirada de ingressos.

A partir de 12 anos

Skate é vida: Vivência de Skate

Com SP Hawks

Durante o Sesc Verão 2024 o Sesc Mogi das Cruzes vivenciará o Skate Street por 44 dias, acolhendo os mais diferentes corpos e estimulando autonomia, equilíbrio, coordenação motora, inclusão, respeito e sociabilização.

De 6/1 a 18/2, sábados e domingos, das 10h às 17h

De 9/1 a 16/2, terças a sextas, das 14h às 19h

Quadra Verde

Grátis – Sem retirada de ingressos.

A partir de 5 anos

Dançando com Yoga

Com Alice Squillante

Prática de autoconhecimento que utiliza de técnicas da dança e do yoga de forma integrada como ferramentas para expansão da consciência, (re)conhecimento de potencialidades, liberação de bloqueios e reconexão espiritual.

De 6 a 27/1, sábados, das 10h às 11h30

Tenda Verão

Vagas Limitadas

A partir de 12 anos

Hatha Yoga

Com Julyana Bergamo

Hatha Yoga é uma linha muito centrada no trabalho de corpo, com atenção ao correto alinhamento corporal durante o asana, estimulando a quebra de padrões corporais, emocionais e comportamentais.

De 7 a 28/1, domingos, das 10h às 11h

Tenda

Vagas Limitadas

Grátis – Distribuição de senhas 30 minutos antes do início da atividade.

Esportes Aquáticos

Com educadores de atividades físicas do Sesc Mogi das Cruzes

Venha conhecer e experimentar esportes praticados na água como o basquetebol com cestas flutuantes, polo aquático, biribol (voleibol na piscina) entre outros.

De 9/1 a 8/2, terças e quintas, das 14h às 15h

Piscina

Necessário Credencial Plena e exame dermatológico válidos.

Vagas Limitadas

Grátis – Sem retirada de ingressos.

A partir de 7 anos

Esportes de Campo

Com educadores de atividades físicas do Sesc Mogi das Cruzes

Venha vivenciar esportes e jogos adaptados ao campo como flag football, baseball, frisbee, softball, badminton, entre outros.

De 9/1 a 6/2, terças, das 15h às 16h

De 11/1 a 8/2, quintas, das 15h às 16h

Dias 13 e 14, sábado e domingo, das 15h às 16h

Campo Soçaite

Grátis – Atividade aberta, sem retirada de ingressos.

A partir de 5 anos

Mini rampa de SK8 em madeira

com Carolina Barbati

Skate Street é uma prática que, reunindo diversos grupos, utiliza-se de obstáculos encontrados na cidade para praticar manobras e se desafiarem a cada vez. Pensando na contribuição para esta modalidade – que hoje é um esporte olímpico – utilizaremos técnicas de marcenaria para a construção coletiva de uma mini rampa, que ficará disponível na unidade para uso durante o Sesc Verão.

De 11/1 a 1/2, quintas, das 15h às 17h30

Espaço de Tecnologias e Artes

Vagas Limitadas

Inscrições pelo APP Credencial Sesc e portal Central de Relacionamento Sesc

A partir de 16 anos

Correndo por Mogi

Com educadores de atividades físicas do Sesc Mogi das Cruzes

Treino de corrida em espaço aberto da cidade de Mogi das Cruzes, sendo parques ou área naturalizada do território. Venha respirar ar puro, conhecer pessoas e praticar uma atividade física com os benefícios que ela traz.

Dias 14 e 28/1, domingos, das 9h às 11h

Ação externa

Inscrições no sescsp܂org܂br/mogidascruzes.

Grátis

A partir de 16 anos

Cama de Gato – entre nós

Com Ativiva

Venha conhecer e se divertir com essa Cama de Gato gigante. Consciência corporal, agilidade e diversos desafios te esperam.

De 16 a 19/1, terça a sexta, das 14h às 19h

Dias 20 e 21/1, sábado e domingo, das 11h às 17h

Gramado – Galpão

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Livre

Percussão de Biobol no escuro

Venha conhecer e fazer uma atividade física diferente: aulas abertas de percussão em bolas biobol no escuro, com direito à luz negra e neon, diversão e animação.

Dias 16 e 17/1, terça e quarta, das 19h às 20h30

Galpão

Grátis – Distribuição de senhas 30 minutos antes do início da atividade.

A partir de 12 anos

Circuito de Equilíbrio e Gravidade

Com Ativiva

Nessa ação, participantes irão se desafiar em um circuito motor, exigindo equilíbrio, força e agilidade.

De 23 a 26/1, terça a sexta, das 14h às 18h

Dias 27 e 28/1, sábado e domingo, das 12h às 17h

Gramado – Galpão

Grátis – Sem retirada de ingressos. A partir de 3 anos

Nado Artístico: apresentação esportiva

Com Pâmela Nogueira e Fabiano Ferreira

Apresentação esportiva de nado artístico, com atletas, show de luzes e música, além de uma conversa sobre a modalidade, seus desafios e glórias.

Dia 26/1, sexta, das 19h às 20h

Grátis – Distribuição de senhas 30 minutos antes do início da atividade.

A partir de 5 anos

Breaking: cultura, esporte e protagonismo periférico

Oficina de danças urbanas ministradas pela Bgirl Jéssica Araújo e dois convidados, sendo uma B-girl e um B-boy, com discotecagem ao vivo do DJ Cadu.

Dia 27/1, sábado, das 14h às 16h

Galpão

Vagas Limitadas

Grátis – Sem retirada de ingressos.

A partir de 12 anos

Breaking

Com Bust a Move

Mostrando a diversidade de estilos musicais e de dança pertencentes à arte urbana, o grupo Bust A Move, de Mogi das Cruzes, demonstra como a presença e a influência da Cultura Hip Hop se manifesta em suas vidas. Com DJ ao vivo.

Dia 27/1, sábado, das 15h30 às 16h

Galpão

Vagas Limitadas

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Livre

Breaking: desafios olímpicos

Com Time Brasil

Bate – papo sobre o processo de inclusão do Breaking no cenário olímpico com integrantes do Time Brasil que buscará vaga nos Jogos Olímpicos em 2024 na França.

Dia 28/1, domingo, das 14h às 15h

Galpão

Vagas Limitadas

Grátis – Sem retirada de ingressos.

A partir de 5 anos

Acessibilidade: Tradução em Libras

Breaking: apresentação esportiva

Com Samuka e Perninha.

Dois atletas com deficiência da modalidade que brilham em apresentações e competições pelo Brasil e em outros países do mundo.

Dia 28/1, domingo, das 15h às 16h

Galpão

Vagas Limitadas

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Livre – Autoclassificação

Kangoo Jump

Aulas abertas com equipamento semelhante a uma bota com molas. Atividade física que proporcionará resistência cardiovascular, equilíbrio, disposição e muita diversão. Venha conhecer.

Dias 30 e 31/1, terça e quarta, das 19h às 20h30

Galpão

Vagas Limitadas

Grátis – Distribuição de senhas 30 minutos antes do início da atividade.

A partir de 12 anos

Sesc Verão 2024

De 06 de janeiro a 18 de fevereiro

Programação completa em Mogi das Cruzes, acesse: Link