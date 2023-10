Eventos sociais movimentam a APAE neste mês de outubro

Só neste mês, três ações vão ser realizadas em prol da instituição. A primeira delas é a XX Feira de Artesanato e Variedades “Esther Bassi Casella”, que já ocorre nesta semana, nos dias 4, 5 e 6, das 14 às 20 horas, na Quadra de Esportes da organização social, no Jardim Betânia. A organização é do Clube de Mães da APAE, que promove o evento duas vezes por ano – a primeira sempre ocorre no mês de maio.

O evento contará com aproximadamente 70 artesãos da região do Alto Tietê. Nesta edição, todos estarão vestindo camisetas personalizadas. À venda, produtos como patchwork, bordados, bolsas e nécessaires, crochê, biscuit, bijuterias, trabalhos em E.V.A. e tear, bonecas de pano, oshibana, chinelos personalizados, caixas para decoração em MDF, sabonetes e aromatizador de ambientes e sabonetes personalizados e flores naturais.

Dentre as novidades para esta edição haverá música ao vivo, nos três dias de Feira. A Banda da APAE fará a abertura do evento e tocará no s demais dias. Além disso, nos outros dias a Feira contará com a animação musical dos seguintes músicos, sempre das 15h30 às 17h: Casimiro Neto (4/10), Vital de Souza (5/10) e Henriette Fraissat (6/10). Também haverá sorteio de orquídeas e a rifa de uma cama box.

O segundo evento é o tradicional “Bingo da APAE”. Será no dia 20 (sexta), às 14 horas, também na Quadra da APAE. O valor do convite é R$ 25 e dá direito a jogar quatro rodadas. O participante ganha um prato com salgados e bolo e chá à vontade. O refrigerante será vendido à parte. O convite pode ser adquirido na hora do evento. Dentre os prêmios, uma TV de 32 polegadas e uma cama box.

Por fim, no dia 22 de outubro (domingo), a Loja Maçônica Lealdade e Sabedoria Ricardo Strazzi de Mogi das Cruzes promove o 8º Frango de Basilicata, das 12 às 16 horas, no Salão Social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Toda a renda do evento será revertida para a APAE de Mogi das Cruzes. A sobremesa e as bebidas serão vendidas à parte. Assim como nos anos anteriores, o prato terá o preparo sob a chancela do renomado chef Valdir Stilhano, que comanda o restaurante Mirante do Paraíba, em Guararema. O valor do convite é R$ 60 e criança até os 10 anos não paga.

A APAE de Mogi das Cruzes está localizada na Rua Carmem Moura Santos, 134, no Bairro Jardim Betânia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4728-4999.