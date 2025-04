Eventos musicais e culturais também foram o auge da comemoração dos 76 anos de Suzano

Celebrar a identidade e as origens da cidade com artistas locais foi um marco para a cidade

As comemorações dos 76 anos de emancipação político-administrativa de Suzano foram marcadas por uma grande mobilização cultural e artística que tomou conta do Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador..

As atividades no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares encantaram o público. No sábado e domingo (5 e 06), houve uma intensa programação que contou com a participação de duas mil pessoas em ambos os dias. Ela incluía apresentações de dança, intervenções circenses e shows musicais. Ainda contou com exposição de artes plásticas e feira de artesanato, que se integraram ao público presente no entorno do pavilhão.

O local já havia recebido mais de mil pessoas nas atividades realizadas na quarta-feira (2), dia do aniversário da cidade, como apresentações, feira de artesanato, exposição de artes plásticas, praça de alimentação e brinquedos infláveis.

Ao todo, 343 artistas e estudantes de artes se apresentaram. Destacaram-se 287 bailarinos e alunos de dança, que integraram 58 apresentações realizadas por 21 escolas e grupos. A programação contou ainda com 12 apresentações musicais de bandas, que reuniram 44 músicos, além de três intervenções circenses, três aulas abertas de ritmos e uma exposição com seis artistas plásticos, pintando ao vivo, e cerca de 50 obras exibidas. A variedade das expressões artísticas evidenciou o talento local e reforçou o compromisso de Suzano com a valorização da cultura.

Além das atividades no parque, cerca de 300 pessoas prestigiaram o “Festival de Aniversário de Suzano” ao longo do sábado, realizado no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, no centro. O público participou ativamente das atrações oferecidas, como oficinas, apresentações musicais e teatrais, feira de artesanato e gastronomia.

Para o secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, o sucesso das atrações reforça a importância de investir em eventos que conectem a população com a arte e a cultura: “As atividades foram planejadas para celebrar a diversidade artística de Suzano e promover a integração da comunidade. A resposta do público superou nossas expectativas, evidenciando o interesse e a valorização da cultura local”.

Para o prefeito Pedro Ishi, o resultado dos eventos reflete o compromisso da gestão em proporcionar experiências culturais marcantes: “As comemorações foram um marco em nossa história. Conseguimos oferecer uma programação diversificada e acessível. A participação do público reflete o sucesso das iniciativas e nos motiva a continuar investindo em eventos que enriqueçam a vida cultural de Suzano”.

População participou ativamente de toas as atividades