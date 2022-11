Eventos da APAE de Mogi das Cruzes visam angariar fundos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes está com uma agenda recheada de eventos que ocorrerão nos próximos dias e que visam angariar fundos para a instituição.

O primeiro deles será realizado já neste sábado (5). É a 41ª Festa da Amizade, que neste ano tem como tema “Flash Back – Anos 70, 80 e 90”, na Quadra de Esportes da APAE. O evento foi dividido em duas etapas. Os alunos da manhã se confraternizam das 9h30 às 13h e os da tarde, das 14h30 às 18h.

A Festa da Amizade tem como finalidade aproximar a família da escola, além de mostrar as habilidades artísticas dos alunos, que fazem apresentação de dança. A festividade conta, ainda, com uma Praça de Alimentação, onde serão comercializados quitutes, como pizza, pastel, hot dog, pipoca, o tradicional lanche de pernil e bolos e tortas. A entrada é gratuita.

No dia 11 de novembro (sexta-feira), a partir das 14 horas, tem Bingo da APAE de Mogi das Cruzes, também na Quadra de Esportes da instituição. O valor do convite é R$ 20 e dá direito a jogar quatro rodadas, um prato com salgados e bolo e chá à vontade. O refrigerante será vendido à parte. O convite pode ser adquirido na hora do evento. Haverá, também, uma rodada extra, no valor de R$ 5. O prêmio é uma TV LED de 32 polegadas. As demais rodadas vão custar entre R$ 2 e R$3. As prendas serão das mais diversas.

Já nos dias 12 (sábado), das 10 às 21 horas, e 13 de novembro (domingo), das 10 às 19 horas, a APAE irá participar do 30º Furusato Matsuri – Festival Agrícola de Mogi das Cruzes, no bairro do Cocuera. Haverá exposição e venda de flores, frutas, hortaliças; exposição de tratores, implementos e insumos agrícolas, muitas opções de comidas típicas, grande programação de shows artísticos e culturais, além de mini-shopping. O Furusato ocorrerá na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, s/nº, Km 61,4 – SP 88 (estrada Mogi-Salesópolis, km 9,5). A equipe da APAE será responsável pela venda de frutas, nos dois dias. Parte dessa renda será revertida para a entidade.

Por fim, no dia 13 de novembro (domingo), a A Loja Maçônica Lealdade e Sabedoria Ricardo Strazzi promove o 7º Frango de Basilicata, com renda 100% revertida para a APAE de Mogi das Cruzes, das 12 às 16 horas, no Salão Social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. O valor do convite é R$ 50. Crianças até 10 anos não pagam. O prato vai ser preparado sob o comando chef Valdir Stilhano, do restaurante Mirante do Paraíba, de Guararema. Sobremesas e bebidas serão vendidas separadamente.

A APAE de Mogi das Cruzes está localizada na Rua Carmem Moura Santos, 134, no Bairro Jardim Betânia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4728-4999.